Ömer Halisdemir davasında sanık cuntacılar üç maymunu oynadı

Darbeci sanıklar, Ankara’ya gelişlerini ayrıntılarıyla anlatırken Ömer Halisdemir’in şehit edildiği anı “Görmedim, bilmiyorum, hatırlamıyorum” diyerek geçiştirdi ya da ‘Konuşmayacağım’ dedi

Cuntacı general Semih Terzi'yi vurarak darbenin seyrini değiştiren Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin görülen davada sanıklar adeta üç maymunu oynadı. Sanıklardan Hasan Aksoy, Semih Terzi'ye ateş eden Halisdemir'e, Tabur Komutanı Fatih Şahin'in ateş ettiğini ve ekibe de baskın ateş talimatı verdiğini anlattı. Sanık Hüseyin Oğuz ise Tabur Komutanları Fatih Şahin'in olaydan sonra gelen kişiye, "Halisdemir'i öldürdüm" dediğini anlattı. Oğuz, kendisini arayan Ahmet Kemal yüzbaşının "Terzi ve Fatih Şahin haindir. onu vurun, etkisiz hale getirin" diye talimat verdiğini anlattı.



'KONUŞMAK İSTEMİYORUM'



Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmanın 2'nci gününde de sanık savunmaları alındı. Semih Terzi'nin ÖKK'ye gittiği ekibin içinde yer alan astsubay Furkan Aslanbay, sözlü savunma yapmak istemedi. Mahkeme başkanının, "Neyi anlatmaktan çekiniyoruz?" demesi üzerine ise sanık, "Burada konuşmak istemiyorum, hoşlanmıyorum" diye yanıtladı.

Sıhhıyeci Astsubay Gökay Engin: "Semih Terzi kendisini karşılayanlarla birlikte karargaha doğru ilerlemeye başladı. Aramızda 50 metre vardı. Kapıya yaklaştıkları sırada silah sesi geldi. Herkes yere yattı. Kimin kimi vurduğunu göremedim. Semih Terzi'nin sesini duydum. Canı yandığı belliydi. Bu sırada ambulans geldi, o sırada Ömer Halisdemir karargahın girişinde yatıyordu. Yolu gözetlerken Mihrali Üsteğmen askerlerin sedye taşımasına yardım etmemi söyledi. Sedyeyi tam tuttum 2-3 el silah sesi geldi. Arkadan biri 'Tamam, tamam sıkıntı yok' dedi. Kimin dediğini hatırlamıyorum."

Astsubay Kıdemli Başçavuş Halit Çelik: "Silah sesleri geldi. Daha sonra ağaçlık alana doğru kaçan kişinin arkasından çok seri bir şekilde ateş açıldı. Ben de bir el ateş ettim ama rahmetlinin kaçtığı yöne değil, sonra silahımı emniyete aldım. Ardından ağaçların arasından bir kişi 'tamam vurdum' diyerek geldi.Ben mevzide beklediğim sırada 2 el silah sesi daha geldi. Ağaçların arasında olduğum için bir şey göremedim."



"FATİH ŞAHİN'İ ÖLDÜRECEKTİM"



Darbeci Semih Terzi'nin yakın koruması sanık Astsubay Hasan Aksoy: "ÖKK'ye indiğimizde Semih Terzi'yi karşılayan ekibin yanında bulunan Ömer Halisdemir yanağımı sıktı. Bana 'Kim tugay komutanı' diye sordu. Ben de Semih Terzi'yi gösterdim. 'Ne oluyor abi' diye sordum. 'Ben de hiçbir şey bilmiyorum' dedi. Sonra yürüdü tugay komutanına doğru ateş etti. Tabur komutanı (Fatih Şahin) hem kendisi ateş etti hem de ateş baskısı diye emir verdi. Ama buna rağmen böyle bir şeyin olmadığını söyledi. Her şey var görüntülerde. Halit Çelik'in çalılıklara doğru ateş ettiğini gördüm. İsmail Başçavuş Halisdemir'e yardıma gittiğinde ayağından çekecekti, gücü yetmedi ve beni çağırdı. O sırada ambulans geldi. Sıhhiyeci er 'Çok küçük bir nabız var' dedi. Ben de 'Hastaneye yetiştirelim' dedim. O sırada 2 el silah sesi duydum. Kafamı çevirdiğim anda, Mihrali Üsteğmen tabancasını yerine koydu Terzi'nin bilinci açıktı. Fatih Şahin'in kulağına bir şeyler söylüyordu. Fatih Binbaşı GATA'da Zekai Aksakallı ile konuşmaktan kaçındı. Tabur komutanını bizi böyle bir yalanın içine sürüklediği için o gece orada öldürmeyi düşündüm."



'TERZİ VE ŞAHİN HAİNDİR, GEREKİRSE ÖLDÜRÜN'



Sanık Hüseyin Oğuz: Semih Terzi'yi helikopterle GATA'ya götürdük. Bilinci açıktı. GATA komutanı ile Fatih Şahin arasında silahını bırakması konusunda tartışma yaşandı. Ancak tabur komutanı silahını bırakmayıp hastanede robokop gibi gezdi. GATA komutanı da 'Dışarıda yer yerinden oynuyor. Siviller sizi silahlı görürse linç eder. Ne haliniz varsa görün' diye bağırdı. Daha sonra beni arayan Ahmet Kemal yüzbaşı, 'Semih Terzi ve Fatih Şahin haindir. Ondan kurtulun, gerekirse öldürün' diye talimat verdi." Öte yandan duruşma sırasında şehidin eşi Hatice Halisdemir'in gözyaşlarını tutamadığı görüldü.