PKK darbeyi biliyordu

Terör örgütleri PKK ve FETÖ’nün ilişkisi ile PKK’lı teröristlerin günler öncesinden darbe girişiminden haberdar olduğu gizli tanık ifadesiyle ortaya çıktı

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin eski asker 320 sanık hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. İddianamede, terör örgütü PKK ve FETÖ'nün ortak hareket ettiği gizli tanık ifadesi de yer aldı. Soruşturmada ifade veren gizli tanık, darbeden iki gün önce yanına gelen örgüt üyesinin kendisine "İki gün sonra darbe olacak" dediğini belirterek, "PKK'lı teröristler, '2 gün sonra Cumhurbaşkanı ile Başbakan öldürülecek, ülkede darbe yapılacak" dediğini anlattı.

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı'nca eski Siirt 3. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Şimşek, Yardımcısı Albay Alican Erkiletlioğlu ve Eruh 2. Komando Tabur Komutanı Yarbay İsmet Cehreli ile İl Jandarma Komutan Yardımcısı Necati Metin'in de aralarında bulunduğu 120'si tutuklu 320 kişi hakkında hazırlanan iddianame FETÖ ile PKK'nın ortak hareket ettiği tespiti yer aldı. Bu ortaklığa ilişkin, "PKK'lı teröristlerin, FETÖ üyeleri tarafından gerçekleştirilen darbe teşebbüsünden önceden haberdar olduklarını, darbe teşebbüsünden bir gün önce PKK mensuplarınca il merkezinde gerçekleştirilen saldırıların, darbe teşebbüsü için hazırlık ve intikal gerçekleştiren askeri birliklerin bu çalışmaları terör saldırıları sebebiyle gerçekleştirdiği algısı yaratarak gerçek durumu kamufle etme amacı taşıdığını göstermiştir" tespitlerine yer verildi.

İl imamı PKK'lılarla birlikte yakalandı

Muş'taki FETÖ soruşturmasında hakkında yakalama kararı bulunan sözde Muş eski il imamı Muharrem S.'nin de yer aldığı 10 kişi, Manisa'da saklandıkları ahırda yakalandı. Vatandaşın ihbarı sonrası operasyon yapan polis şüphelileri gözaltına aldı. Şahısların yapılan sorgularında, bir kısmının terör örgütü PKK ve bir kısmının da FETÖ/PDY'ye üye oldukları ve yurt dışına kaçmak için hazırlık yaptıkları öğrenildi.