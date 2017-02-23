Sivas merkezli 18 ilde 19 gözaltı

Sivas merkezli 18 ildeki, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, meslekten ihraç edilen eski 19 emniyet personeli daha gözaltına alındı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, terör örgütünün emniyet yapılanmasına yönelik operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen 22 şüpheliden 19'u yakalandı. Şüphelilerden 16'sı Sivas'a getirildi, 3 zanlının işlemleri ise yakalandıkları illerde Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla yapılacak. Firari 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Bu arada daha önce gözaltına alınan şüphelilerden M.G. ve Y.K. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Sivas merkezli Ankara, İstanbul, Kırşehir, Aydın, Kütahya, Kayseri, Konya, Samsun, Kahramanmaraş, Erzincan, Isparta, Kırıkkale, Yozgat, Bursa, Muğla, Amasya ve Tokat'ta başlatılan soruşturma kapsamında Sivas Emniyet Müdürlüğü ve Polis Meslek Yüksekokulunda görevliyken Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edilen, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla 86 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Daha önce işlemleri tamamlanan zanlılardan 53'ü tutuklanmış, 20'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Gözaltındaki 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri ve firari 6 zanlının yakalanması için çalışma sürüyor.