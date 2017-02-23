Son dakika: El Bab'da kontrol sağlandı!

TSK ve Özgür Suriye Ordusu, Bab ilçe merkezini ele geçirdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) destekli Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinin merkezini de ele geçirdi.

Bab merkezdeki AA muhabirlerinden alınan bilgiye göre, merkezinin tamamını terör örgütü DEAŞ'tan kurtaran TSK destekli ÖSO, halihazırda DEAŞ'ın döşediği mayın ve diğer bomba düzeneklerini temizliyor.

"KENT MERKEZİ ARTIK MUHALİFLERDE"

Bab'daki harekatta yer alan ÖSO'nun saha komutanlarından Ahmed el-Şahabi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Bab kent merkezinin kontrolü şimdi muhaliflerde. Mayın ve patlayıcılardan dolayı kontrolü bir şekilde ilerliyoruz. Ama kent merkezi artık muhaliflerde'' diye konuştu.