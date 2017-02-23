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Son dakika: 'da kontrol sağlandı!

AA
  • Giriş Tarihi: 23.2.2017 14:27 Güncelleme Tarihi: 23.2.2017 14:42
Son dakika: El Bab'da kontrol sağlandı!
Son dakika: El Bab'da kontrol sağlandı!

ve , Bab ilçe merkezini ele geçirdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri () destekli (ÖSO), Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinin merkezini de ele geçirdi.

Bab merkezdeki AA muhabirlerinden alınan bilgiye göre, merkezinin tamamını terör örgütü DEAŞ'tan kurtaran TSK destekli ÖSO, halihazırda DEAŞ'ın döşediği mayın ve diğer bomba düzeneklerini temizliyor.

"KENT MERKEZİ ARTIK MUHALİFLERDE"

Bab'daki harekatta yer alan ÖSO'nun saha komutanlarından Ahmed el-Şahabi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Bab kent merkezinin kontrolü şimdi muhaliflerde. Mayın ve patlayıcılardan dolayı kontrolü bir şekilde ilerliyoruz. Ama kent merkezi artık muhaliflerde'' diye konuştu.