Tarihi reformda bütünleşelim

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gerek AK Parti, gerek MHP, gerek CHP tabanı ve hatta HDP’ye gönül vermiş tüm vatandaşlarım, gelin bu büyük tarihi reformda bir konsolidasyona gidelim. 16 Nisan’da lider, müreffeh bir Türkiye’nin temel taşlarını yerli yerine koyalım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis'te grubu bulunan 4 partinin tabanına seslendi, "Tarihi reformda konsolidasyona gidelim" dedi. Erdoğan, Türkiye Müteahhitler Birliği tarafından Sheraton Otel'de düzenlenen Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:

Tüm millete, gerek AK Parti tabanı, gerek MHP tabanı, gerek CHP tabanı, oraya gönül vermiş olanlar, hatta HDP'ye gönül vermiş tüm vatandaşlarıma sesleniyorum. Gelin bu büyük tarihi reformda bir konsolidasyona gidelim ve böylece 16 Nisan'da birliği, beraberliği, bütünlüğüyle güçlü, lider, müreffeh bir Türkiye'nin sistem noktasında temel taşlarını yerli yerine koyalım. Bunun rejim değişikliğiyle filan yakından uzaktan alakası yok. Hep söyledim, ilk defa bunun karşısında ben olurum dedim, yine söylüyorum.

18 MADDEYİ TEK TEK OKUYUN: Muhalefet, Anayasa değişikliğini ısrarla hiç ilgisi, alakası olmayan konulara çekerek insanımızın kafasını hâlâ bulandırmaya çalışıyorlar. Her şey ortada. Anayasa değişikliği toplam 18 maddeden oluşuyor. Tüm vatandaşlarımdan ricam bu 18 maddeyi ellerine alıp teker teker okumalarıdır.

GERÇEK GÜVENOYU MİLLETE AİTTİR: Yeni yönetim sisteminin temel mantığı güven ve istikrardır. Bunu garanti altına alacağız. Güven, istikrar olmadan kalkınma olmaz. Türkiye'de gensorular Parlamentonun işlevini ortadan kaldırmıştır. Şimdi bu gensoru mekanizması kalkıyor, güvenoyu mekanizması kalkıyor. Çünkü gerçek gensoru, gerçek güvenoyu millete aittir ve millet huzuruna geldiği zaman gensoruyu da verir, güven oylamasını da yapar. Der ki başarılısın devam, der ki başarısızsın, hadi güle güle. Olay bu.

BU SİSTEMİN GARANTİSİ MİLLET: Cumhurbaşkanı yürütmeden sorumlu olacak, Meclis de yasama görevini yerine getirecek, yargı da adaleti tesis edecektir. Herkesin görevi belli. Yürütmeden sorumlu olan Cumhurbaşkanı, yasama organı 600 kişiyle görevini yapacak, yargı da kendine ait görevi yapacak. Üçü de aynen çalışmasına devam. Böylece herhangi bir gücün diğeri üzerinde tahakkümü olmayacak. Bu sistemin en büyük garantisi millet. Çünkü milletimizin yüzde 50'den fazlasının desteğini almak demek, toplumunu tamamını kucaklamaya talip olmak, bunun için gereken programa, plana, projeye, çoğulcu anlayışa sahip olmak demektir. Ülkemizde kurucusu olduğum parti 10 yıldır hep yüzde 45'ler, sonunda 50 düzeyinde oy aldığı için sanıyorlar ki bu oranı elde etmek kolaydır. Kendi ailesindeki 10 kişiden 5'inin desteğini alamayacak olanların yüzde 50 oy oranını küçümsemesi gerçekten çok ama çok trajikomiktir.

KANDİL HAYIR'DA BULUŞALIM DİYOR: İki saf var, bir evet safı, bir hayır safı. Kandil 'Gelin hayırda buluşalım' diyor. Kim bunlar? Bunlar ülkemizi parçalamak bölmek isteyen ve ülkemizi kan gölüne çevirmenin gayreti içinde olanlar. 40 yıldır bu ülke bunlarla mücadele ediyor. Şu anda bunların çağrısı hayır oyuna. Burası çok çok önemli, unutmayın kişi sevdikleriyle beraberdir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün ayrıca FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından, Türk bayrağını ve şehitlerin fotoğraflarını Amerika kıtasının en yüksek dağı olan And Dağları'nın zirvesine ulaştıran dağcılar Dilaver Kişli ve Çetin Bayram'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Dağcılar, dağın en yüksek noktasından bir parçayı da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye etti. Dağcılardan Çetin Bayram, "Yılanın başı Amerika'da olduğundan mesaj vermek için Amerika kıtasının en yüksek dağı olan Aconcagua'ya çıkmamız gerektiğini düşündük" dedi.



10 YILDIR İŞLER SABRIMIZ SAYESİNDE YÜRÜDÜ

Mevcut sistemin tıkandığı noktaları geçmiş dönem hükümetlerinde başbakan ve cumhurbaşkanlarının yaşadığı krizleri örnek vererek anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle devam etti: Şimdi birileri diyor ki 10 yıldır işler yürüyor, bir sorun yok. Onu sen biliyorsun, bir de bize sor. Nerede? 10 yıldır sorun çıkmadan işlerin yürümesinin kerameti sistemde değil. Aynı siyasi ekolden gelen, aynı ideallere sahip, birbirini yakından tanıyan insanlar bu makamlarda olduğu için sorun çıkmadı. Bir önceki Sayın Cumhurbaşkanı ile (Ahmet Necdet Sezer) bu noktada sıkıntılar yaşadık. Gürültü, patırtı olmadıysa o da bizim sabrımızdan kaynaklanmıştır. Çünkü devletin tepesinde kavga gürültü olmaz diye inandık, sabrettik. Sabırla da hamdolsun işi bu noktaya kadar getirdik. Yarın öbür gün farklı iddiaları olan kişiler bu makamlara geldiğinde, mevcut sistem sürse seyredin gümbürtüyü. Ülkemizi göz göre göre böyle bir kaosa atamayız.



BÜTÜN DARBECİLERDEN ŞİKâYETÇİ OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na avukatı aracılığıyla dilekçe göndererek, 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili suçlar nedeniyle tüm şüphelilerden şikâyetçi oldu. Kamu davası açılmasını talep eden Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, başsavcılığa 6 sayfalık suç duyurusu dilekçesi verdi. Dilekçede, Marmaris'teki sukast girişimine değinilerek, "Sayın Cumhurbaşkanımız, 15 Temmuz darbe girişimi kapsamında şahsına yönelik olarak planlanan ve işlenen suçların yanında deruhte ettiği cumhurbaşkanlığı makamının temsil ettiği Türk milletinin birliğine ve diğer değerlere yönelik işlenen suçlar nedeniyle de tüm şüphelilerden şikâyetçidir" denildi. AA



KAHRAMAN'A GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçirdiği akciğer enfeksiyonuna bağlı olarak yoğun bakımda tedavi gördükten sonra tedavisine evde devam edilen TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ı ziyaret edip 'geçmiş olsun' temennisinde bulundu. ANKARA