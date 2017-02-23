Terör sevici Kati Piri'den referandum tehdidi: Evet çıkarsa...

PKK ve FETÖ'nün algı oyunlarına hizmet eden ve Türkiye düşmanlığı ile gündemden düşmeyen Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Kati Piri'den referandum açıklaması geldi. Kati Piri'nin küstah açıklamasından sonra sosyal medyadan büyük tepki gösterildi.

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Kati Piri, "Referandumda sandıktan 'evet' oyu çıkarsa o zaman AB bu durumu Kopenhag Kriterleri açısından, yani bu yeni yönetim tarzının Kopenhag Kriterleri açısından uygunluğunu değerlendirecektir" diyerek Türkiye'yi ve Türk halkını tehdit etti.