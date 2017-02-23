THY uçağı ABD'ye zorunlu iniş yaptı

Türk Hava Yollarının (THY) İstanbul-Havana seferini yapan tarifeli uçağı teknik arıza nedeniyle ABD'nin başkenti Washington'a zorunlu iniş yaptı.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Havalimanı'ndan dün gece saat 02.00'de Küba'nın başkenti Havana'ya hareket eden uçakta teknik bir arıza yaşandı. Kule ile irtibata geçen uçağın kaptan pilotu, Washington'a zorunlu iniş için izin istedi.

Uçak, Türkiye saatiyle 15.30'ta Washington Dulles Uluslararası Havalimanı'na sorunsuz indi.

Kontrol için hangara alınan uçaktaki yolcuların gerekli kontrollerin ardından Havana'ya hareket edeceği bildirildi.

Uçakta İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı İbrahim Çağlar ve beraberindeki heyetin de bulunduğu öğrenildi.