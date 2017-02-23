TUSAŞ'ta FETÖ operasyonu: 24 gözaltı

Ankara'da 24 eski TUSAŞ çalışanı FETÖ'dan göazltına alındı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, aralarında müdür, mühendis ve teknisyenlerin de bulunduğu 24 eski Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) çalışanı gözaltına alındı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY soruşturmasında, 27 eski TUSAŞ çalışanı hakkında gözaltına kararı çıkarıldı.

Haklarında gözaltı kararı bulunan 27 kişiden 24'ü Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerden bazılarında FETÖ'nün gizli haberleşme programı "ByLock" tespit edildiği öğrenildi.

Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen şüphelilerin sorgu işlemleri sürüyor.