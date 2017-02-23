Yazıcıoğlu soruşturmasında şok gelişme: İlk kez şüpheli sıfatıyla...

15 Temmuz darbe girişiminin ardından yeniden açılan Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmada şok gelişme. Erdoğan’a öldürmeye giden darbeci hain, Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturmada ‘şüpheli’ sıfatıyla ifade verdi.

15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaldığı otele operasyon yapan suikast timinin içinde yer alan Astsubay Aydın Özsıcak, Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında ifade verdi. Darbeci Aydın Özsıcak, Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopterindeki kayıt yapma özelliğine sahip cihazlarını çalmasına ilişkin soruya, "Helikopterin kayıt cihazlarını almam ile Erdoğan'ı almaya giden ekipte yer almam tamamen tesadüf" iddiasında bulundu.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Savcılığı'nın; Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) merhum lideri Muhsin Yazıcıoğlu ölümünde FETÖ üyelerinin bağlantısı olduğu gerekçesiyle açtığı soruşturmada şüpheliler ifade vermeye başladı.

15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaldığı otele operasyon yapan suikast timinin içinde yer alan Astsubay Aydın Özsıcak, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcı Vekili Kemal Yalçın'a ifade verdi.

Astsubay Aydın Özsıcak'a, 25 Mart 2009 tarihinde Muhsin Yazıcıoğlu ve 5 arkadaşına mezar olan helikopterdeki Argus5000 CE ve SKYMAP (kayıt yapma özelliğine sahip) cihazlarını çalması soruldu. Özsıcak ifadesinde; "Helikopterin kayıt cihazlarını almam ile Erdoğan'ı almaya giden ekipte yer almam tamamen tesadüf" iddiasında bulundu.

SORUŞTURMA 15 TEMMUZ'DAN SONRA YENİDEN AÇILDI

Muhsin Yazıcıoğlu ve beş arkadaşına mezar olan helikopterin düşmesiyle ilgili 132 kişinin şüpheli olduğu soruşturma 29 Haziran 2016 tarihinde kapatılmıştı. Kahramanmaraş Cumhuriyet Savcılığı, Muhsin Yazıcıoğlu ve 5 arkadaşının ölümünde FETÖ üyelerinin bağlantısı olduğu gerekçesiyle 9 Ağustos 2016 tarihinde soruşturma başlatmıştı.

Aydın Özsıcak'la kayıt cihazları çalan Kara Havacı Yarbay Davut Uçum'un da, Erdoğan'ı Marmaris'te kaldığı otelde öldürmeye giden ekibin içinde de yer aldığı ve önümüzdeki günlerde ifadesinin alınacağı ifade edildi.

ÖZSICAK, DARBECİLERİ TAŞIYAN HELİKOPTERİN UÇUŞ TEKNİSYENİ

Astsubay Aydın Özsıcak'ın, 3. Kara Havacılık Alay Komutanlığı'na ait askerî helikopterlerden bir tanesinin uçuş teknisyenliğini üstlendiği, Erdoğan'ı öldürmek isteyen darbecilerin bu helikopterler ile Marmaris ilçesine taşıdığı ifade edildi.

Aydın Özsıcak'ın, pilotları Murat Dağlı ve Yücel Ekizoğlu olan, ayrıca içerisinde Hasan Aslanbay, Mehmet Cantaz ile uçuş teknisyeni Ahmet Koçan bulunan Cougar tipi helikopterin; suikast timinde yer alanları Marmaris ilçesinde indirdikten sonra bir süre yukarıda asılı pozisyonda kalarak yerde bulunan darbecileri himaye ettikleri tespit edildi.

Yakıt sıkıntısı çekmeleri nedeniyle Aydın Özsıcak'ın bulunduğu Sikorsky tipi helikopterin ardından Dalaman Deniz Hava Üs Komutanlığı'na yöneldikleri ancak telsiz görüşmelerinde, kendilerinden önce buraya ulaşan Sikorsky tipi helikopterin yakıt ikmalinde sıkıntı yaşadıklarını öğrenmeleri üzerine Bodrum ilçesi Imsık mevkiinde bulunan Kara Havacılık Eğitim Tatbikat Merkezi Komutanlığı'na iniş yaptıkları tespit edildi.

İddianamede; Aydın Özsıcak'ın, Erdoğan'a yönelik suikast girişimde kendisine tevdi edilen görevleri herhangi bir direniş içerisine girmeden, harfiyen yerine getirerek diğer darbecilerle fiil üzerinde ortak hâkimiyet kurduğu kaydedildi.

Aydın Özsıvak'ın, 15 Temmuz darbe girişiminin başarısız olmasının ardından suikast timiyle kaçmış, 8 gün sonra (23 Temmuz 2016 tarihinde) yakalanmıştı. Uçum, Sincan 2 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunuyor.

KAYIT CİHAZLARINI ÇALAN İKİ ASKER, ERDOĞAN'I ÖLDÜRMEK İSTEYEN EKİPTE

Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopteri 25 Mart 2009 tarihinde düştükten 3 gün sonra bulundu ve helikopter enkazının bulunduğu sıralarda Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı Skorsky tipi bir helikopter de kara saplandı. Skorsky'nin kara saplandığı nokta Muhsin Yazıcıoğlu'nun içinde bulunduğu helikopterin 200 metre kadar aşağısında yer aldı.

Skorsky helikopter için Kara Kuvvetleri Komutanlığı üç kişilik kaza kırım ekibi oluşturdu. Bu ekibin içinde Kara Havacı Yarbay Davut Uçum ve Astsubay Aydın Özsıcak da bulundu. Uçum ve Özsıcak, Skorsky helikopterle ilgilenmeyip, Yazıcıoğlu'nun helikopterinde hayati öneme sahip cihazları çaldılar.

"CİHAZLARI HATIRA OLARAK ALDIM"

Aydın Özsıcak, 7 ay tutuklu kalmasına rağmen cihazların akıbetine yönelik en küçük bir ipucu vermedi ve "Cihazları hatıra olarak aldım" ifadelerini kullandı, hatıra olarak aldığı cihazları adli makamlara teslim etmedi. Davut Uçum da savcılık sorgusunun ardından serbest kaldı.

Davut Uçum ve Aydın Özsıcak, Erdoğan'ı Marmaris'te kaldığı otelde öldürmeye giden ekibin içinde de yer aldı ve 15 Temmuz darbe girişiminin ardından tutuklandı.

BİLGİ NOTUNU HAZIRLAYAN FETÖ'CÜ ÇIKTI

Helikopter düştükten 1,5 saat sonra "Helikopter enkazına ulaşıldı, Yazıcıoğlu'nun bacağı kırık ambulans ile hastaneye götürülüyor" şeklinde bilgi notu düzenleyen Kahramanmaraş Emniyet İstihbarat Şube Müdürlüğü'nde görevli emniyet amiri Dursun Özmen'de 15 Temmuz darbe girişiminin ardından tutuklandı.

Soruşturmaya bakan dönemin Özel Yetkili Malatya Cumhuriyet savcılarının da 15 Temmuz darbe girişiminden sonra açığa alındığı ve tutuklandığı öğrenildi.