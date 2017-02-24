AK Parti’den tam saha pres

Başbakan Binali Yıldırım'ın referandumun startını vermesinin ardından AK Parti tam kadro sahaya inecek. Sokak sokak, mahalle mahalle, ev ev dolaşılarak cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin Türkiye'ye kazandıracakları anlatılacak. AK Parti ayrıca açık havada etkinlikleri, görsel çalışmalar, medya ve sosyal medya çalışmalarıyla da hem yurtiçi hem de yurtdışındaki seçmene ulaşacak. 10'ar günlük aralarla yapılacak anketlerle seçmenin nabzı ölçülecek. Anketlere göre 'hayır' eğiliminin yüksek olduğu illerde hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de Başbakan Yıldırım miting yapacak. AK Parti, kampanyasında 15 Temmuz'u anlatacak 20 dakikalık belgesel de hazırlandı. O gece yaşananları anlatan belgeselin sonunda "sandığa gidin gelecek için evet" sloganı olacak.

KADINLARA VE GENÇLERE

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, çay sohbetlerinde "Kadınlar Soruyor" programı ile sistemi anlatacaklarını ifade etti. Çam, "Konuklarımız arasında gazeteciler, yazarlar, sanat ve dünyasından iş dünyasından ünlü isimler olacak. Refah düzeyi yüksek olduğunda bu eve, mutfağa yansıyor" dedi. AK Parti konferanslarda gençlerle de bir araya gelecek. Gençlere seçilme yaşının 18'e düşürülmesi düzenlemesiyle siyasette milletvekili olmalarının önlerinin açıldığı vurgusu yapacak.