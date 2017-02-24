Arnavutluk'taki FETÖ mensupları panikte

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının Avrupa'da en yoğun bulunduğu ülkelerin başında gelen Arnavutluk'ta örgütle ilişkili kişi ve kurumların tespiti için çalışma yapılıyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Türkiye'deki 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin ardından yurt dışına kaçan FETÖ mensupları, bulundukları ülkelerde deşifre olmamak için farklı yöntemler geliştiriyor. Terör örgütü PKK üyesi teröristlerin de zaman zaman kullandığı yöntemlere benzeyen tarzda kendilerine kaçış koridoru açan FETÖ mensupları, özellikle Balkanları, sığınacakları ülkelere geçiş güzergahı olarak seçiyor.

FETÖ mensuplarının Balkanlarda yerleşmek için seçtiği ülkeler arasında Arnavutluk ilk sırada yer alıyor. Uzun süredir Arnavutluk'ta faaliyet gösteren ve bu ülkede yoğun olarak bulunan FETÖ üyeleri, ülke yönetiminin kişi ve kurumları tespit etmeye başlaması nedeniyle panik yaşıyor.

Arnavutluk makamlarının tespit işlemlerini sürdürmesi ve bu bilgilerin Türkiye'ye aktarılması ihtimali üzerine deşifre olmak istemeyen örgüt üyeleri, çeşitli şekillerde varlıklarını bu ülkede devam ettirmenin yollarını arıyor. Bu yöntemlerin başında, oturma iznini Makedonya'dan alan FETÖ üyelerinin, ticari işlerini kayıtlara girmeden Arnavutluk'ta sürdürmesi geliyor.

LİSTE PANİĞİ

FETÖ'ye karşı diğer Balkan ülkelerinde olduğu gibi henüz somut adımların tam anlamıyla atılmadığı Makedonya'da da "vize muafiyeti", "okul kaydı, ticari işletmeler kurma ya da bunlara ortak olma" gibi yollarla rahatlıkla "oturma izni" alınması, Arnavutluk'ta ticari faaliyet yürüten FETÖ mensuplarını bu ülkeye yönlendiriyor.

Deşifre olma korkusu yaşayan örgüt üyeleri, iş yerleri Arnavutluk'ta olmasına rağmen resmen Makedonya'da ikamet ettiklerini belgeleyerek Arnavutluk'taki "FETÖ'cüler listesi"ne dahil edilmemeyi amaçlıyor. İki ülke arasındaki geçiş serbestliğinden yararlanan terör örgütü mensupları, ticari faaliyetlerini bu yöntemle sürdürüyor.

Ülkede ilk kez ticari işletme açacaklar da aynı yöntemle faaliyetine başlıyor. İşlemlerini Makedonya'da yaptıktan sonra ticareti Arnavutluk'ta gerçekleştiriyor.

FETÖ mensuplarının deşifre olmamak için uyguladıkları bir yöntem de iş yeri devri. Örgüt üyeleri, yakalanma korkusundan kurtulmak için özellikle yerli halktan FETÖ ile irtibatlı ve güvenebilecekleri bir kişiye mal varlıklarını ve ticari işletmelerini devrediyor.

BANKA ÜZERİNDEN FAALİYET

Tedbiri elden bırakmayan FETÖ mensupları ayrıca her iki ülkede de açığa çıkma korkusuyla faaliyetlerini bankalar üzerinden gerçekleştirmiyor. Parasal işlemler elden yapılıyor. Belirli bölgelerdeki sözde "hizmet evleri"nden bazılarının, nakit paraları saklamak için kullanıldığı belirtiliyor.

HİMMET ERİYOR

Uzun süredir devam eden Türkiye'nin FETÖ ile mücadelesinin 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yoğunlaşması, örgütün para kaynaklarını da eritiyor. Örgüt, bünyesindeki kurumlarda çalışanların maaşlarını bile ödemekte güçlük çekiyor.

200'ÜN ÜZERİNDE ŞİRKET

Öte yandan, Makedonya'da Türkiye'den gelen kişilerce açılan şirket sayısının geçen yıl 200'ü aştığı öğrenildi.

Bu şirketlerin yüzde 70'ine yakını, 15 Temmuz'dan sonra nakit varlıklarıyla Türkiye'den kaçan FETÖ mensuplarına ait. Ülkeye giriş ve ülkede sürekli ikamet etme koşullarının uygunluğu, FETÖ mensuplarını Makedonya'ya yönlendiriyor.

Makedonya'da daha çok inşaat ve turizm sektörlerinde faaliyet gösteren FETÖ mensupları, deşifre olmamak için örgütle irtibatlı kişilerin işlettiği firmalardan araç kiralayıp günübirlik işlerini yürütüyor.

ARNAVUTLUK YAPILANMASI

Birçok Batı Balkan ülkesinde, FETÖ'ye yakınlığıyla bilinen kurum ve şirketler çeşitli alanlarda faaliyet gösteriyor. Bölgede FETÖ'ye yakın 40 okuldan 12'si Arnavutluk'ta, 7'si Makedonya'da bulunuyor.

Örgüt, bölgede eğitim, turizm, medya ve yayıncılık gibi alanların yanı sıra kamu kurumlarındaki varlığıyla da dikkati çekiyor. FETÖ, yetiştirdiği öğrencilerle de bölgedeki kurumlarda nüfuzunu artırmaya çalışıyor.