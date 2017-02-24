Başbakan Binali Yıldırım açıkladı: Biteceksiniz başka yolu yok

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kültür Kongre Merkezi'nde Çevre Projeleri Açılış Töreni'nde konuşan Başbakan Binali Yıldırım, 16 Nisan’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Sistemine işaret ederek “Şimdi aralarında ne konuşuyorlar? ‘Terör örgütleri bu referandum evet çıkarsa biz bittik!’ Biteceksiniz, başka yolu yok” dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kültür Kongre Merkezi'nde Çevre Projeleri Açılış Töreni'nde konuştu.

Başbakan Yıldırım, yaptığı açıklamada, "Dünya DEAŞ ile mücadele ediyormuş gibi davranıyor. Gerçekte mücadele eden yok. Tek mücadeleyi veren Türkiye. Fırat Kalkanı ile elhamdülillah Bab'ı da hallettiler ve oradaki insanlar normal hayatlarına döndüler."

Başbakan Binali Yıldırım konuşmasında şunları kaydetti:

Kentsel dönüşüm diye riskli alanlar ilan ederek kendi elimizle yaptığımız bu yanlışlığı düzeltmeye çalışıyoruz. Temeli yanlış atılmış şehirleri kentsel dönüşüm ilan ederek bu yanlışı düzeltmeye çalışıyoruz. 200'den fazla yerde riskli alan ilan ettik. İzmir'in yüzde 62'si imarsız, kuralsız ve depreme dayanıklılık bakımından sorunlu. Türkiye çapında olaya baktığımız zaman 7 milyon binayı yenilemek gerekiyor. 100 milyar liradan bahsediyoruz. Bunları baştan düzgün yapsaydık, parselleri, garajı, yeşil alanı... vs sonra binayı yapsaydık bu rakamlara ihtiyaç duymazdık. Düzeltmek için harcadığımız para yapmak için harcadığımızdan daha fazla. 15 yılda memleketin bir ucundan diğer ucuna yeni bir Türkiye inşaa ettik. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde önemli bir hamle başlattık. Kolları sıvadık ve bugünlere geldik. Yaşanabilir marka şehirler Ak PArti iktidarının şehircilikte en önemli hedefidir. Az laf çok iş, laf üstüne laf değil, taş üstüne taş koyduk. Biz bu yola baş koyduk.

KAYSERİ'YE HIZLI TREN MÜJDESİ!

Kayseri'ye hızlı tren gelecek. Ankara Yozgat'tan sapacağız 144 km sonra ver elini Kayseri. 81 ilde, 15 yılda 755 bin konut inşaa ettik. Türkiye'de ilk defa çevreye karşı işlenen suçları TCK kapsamına aldık. Kabahatten çıkardık, TCK kapsamına aldık. Çöpsüz temiz şehirler için katı atık temizleme tesisi sayısını 83'e çıkardık. Artık çöp toplama tesislerinde elektrik üretiyoruz. Her ilde bir şehir ormanı projesini başlattık. Değişik değişik bir sürü ormanlar var! Okul bahçelerini, üniversite külliyelerini, yol kenarlarını, orta refüjlerine sürekli ağaç dikiyoruz. Şehirlerde ilçelerde yeşil alanlar oluşturuluyor. 15 yılda yeşil alan miktarını ciddi şekilde artırdık. Orman varlığımızı 2 milyon hektar seviyesinde artırdık.En son aldığmız karar bu çok önemli: Millet gidiyor bereketli topraklara bina, fabrika yapıyor. Kıraç yerler boş duruyor. Tarım Bakanlığımız karar aldı, Türkiye genelinde 184 tane ova var. Bu ovaları tarımsal sit alanı ilan ediyoruz. Başka amaçla kullanılamayacak.

BİTECEKSİNİZ BAŞKA YOLU YOK

Kentsel dönüşüm çalışmaları aralıksız sürüyor. 162 bin konutluk devam eden işvar. Bu alçak terör örgütünün Güneydoğu'da canını okuduk, hepsini o şehirlerden çıkardık. Şimdi aralarında ne konuşuyorlar; Terör örgütleri bu referandum evet çıkarsa biz bittik! Biteceksiniz, başka yolu yok. Kürt kardeşlerime söylüyorum; Kürtlüğünüzle iftihar edin, PKK'nın sizin kürtlüğünüzle bir derdi yok, onları işi gücü size hayatı zindan etmek. Daha yeni Viranşehir'de bir çocuğu şehit ettiler. Bunların Kürtler diye bir sorunu yok, Kürt vatandaşlarımızın PKK diye bir sorunu var. FETÖ,BETÖ ve DEAŞ... Bu 3 alçak terör örgütüyle mücadele ediyoruz. Dünya DEAŞ ile mücadele ediyormuş gibi davranıyor. Gerçekte mücadele eden yok. Tek mücadeleyi veren Türkiye. Fırat Kalkanı ile elhamdülillah Bab'ı da hallettiler ve oradaki insanlar normal hayatlarına döndüler. 5 yılda 50 bin Suriyeliyi ölümden döndürdük.

"MAVİ BAYRAKLI KIYI SAYISINDA DÜNYADA İKİNCİYİZ"

Şehirlerimizin kimliğini ortaya çıkarıyoruz. Medeniyetimizin mirası olan sayısız tarihi eserlerimizi onarıyoruz. Denize kıyısı olan şehirlerimize mavi bayrak veriliyor. Bu neye göre veriliyor? Oradan denize lağım akıyor mu, yağ bırakılıyor mu? Bunlara göre değerlendiriyorlar. Mavi Bayraklı deniz sayısında dünyada ikinciyiz. Bu millet azmederse her şeyi başarır. Bu millet Fatih'in torunları. Ak Parti iktidarı olarak şuna inandık; Zor olan hemen yapılır, imkansız zaman alır. Türkiye'yi yeniden inşaa ediyoruz. Doğu ve Güneydoğu'da genç nüfusumuz var. Terör örgütü onlara dağdan, ölümden başka bir şey vadetmedi. Şimdi o gençler gelecek planları yapıyor.

"USTALIK DÖNEMİNE GEÇTİK"

23 ilimize özel kalkınma projesi uyguluyoruz. 115 bin doğrudan eleman çalışacak. Bu gençlerimiz dağda, terörün tuzağına düşmeyecek daha güzel bir Türkiye için ahdettik. Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi çıraklık ve kalfalığın ardından ustalık dönemine geçiyoruz.

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