Başbakan Binali Yıldırım'dan önemli açıklamalar

Başbakan Binali Yıldırım, Ankara'da basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Ankara'da cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başbakan Binali Yıldırım, El Bab'da temizlik harekatı sürerken gelen acı haberlere ilişkin "Azami dikkatle temizlik harekatı yapılıyor. Arkadaşlarımız çok dikkatli davranıyor ama malesef bazen böyle kontrol dışı durumlar gerçekleşiyor" dedi.

AÇIK CEZAEVLERİNDE NAKİL UYGULAMASI

Basın mensupların açık cezaevlerindeki nakil uygulamasına ilişkin sorusuna ise Başbakan Binali Yıldırım, "Cezanın süresi değil infaz şekli değişiyor. Kapalı cezaevinden açık cezaevine nakil söz konusu. Cezaevlerinde mahkumları meşkul etmek ve bir yandan da ceza infaz kurumuna akar sağlamak için çalışıyorlar. Terörle mücadeleden dolayı yer sıkıntısı var. Disiplin suçlarına benzer suçları işleyen ve cezası olan mahkumları kapalı cezaevinden açığa alıyorlar. Açık cezaevinde bir suç işlerse mahkumlar bu haklarını kaybedecekler" şeklinde açıklama yaptı.