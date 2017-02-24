Çavuşoğlu müjdeyi verdi

Ukrayna'dan özellikle sadece kimlikle turistlerin gelmesini sağlayacak mutabakatı sağladık. Belge, Ukrayna Başbakanının Ankara'ya gelişinde imzalanacak. Bu da çok önemli bir anlaşma. Bu sene inşallah turizmde geçen seneki kayıplarımızı telafi edeceğiz, rakamlar onu gösteriyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Ukrayna'dan özellikle sadece kimlikle turistlerin gelmesini sağlayacak mutabakatı sağladık. Belge, Ukrayna Başbakanının Ankara'ya gelişinde imzalanacak. Bu da çok önemli bir anlaşma." dedi.

Antalya'da temaslarda bulunan Çavuşoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'i makamında ziyaret etti.

Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, belediyenin önemli hizmetler gerçekleştirdiğini belirterek, yeni hizmet binasını ziyaret etmekten gurur duyduğunu söyledi. Türel'in göreve geldiğinden bu yana herkesi gururlandıran çalışmalara imza attığını anlatan Çavuşoğlu, ASAT'tan tüm kuruluşlara kadar önemli hizmetler sunulduğunu ifade etti.

Başbakan Binali Yıldırım'ın, Antalya'da yapılan çok sayıda hizmetin açılışını gerçekleştirdiğini belirten Çavuşoğlu, "Duydum ki hizmetlerin bir kısmı da Cumhurbaşkanımızın gelişine ayrılmış. Daha önce bazılarını beraber açtık, beraber temel atıyoruz. Tüm hizmetler Antalyamıza iyi geliyor." diye konuştu.

Çavuşoğlu, güzel, modern hizmet binasında belediyenin veriminin daha da artacağına dikkati çekerek, çalışanların temposunun da artacağını vurguladı.

Antalya'nın dünyaya açılan pencere olduğunu belirten Çavuşoğlu, dış politikada da Antalya'nın kendisinin de büyük katkı sağladığını, güçlü şehirler ağında bulunduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Bu sene inşallah turizmde geçen seneki kayıplarımızı telafi edeceğiz, rakamlar onu gösteriyor. Berlin'de fuarlara katıldık, Moskova'da da fuarlara katılacağız. Ukrayna'dan özellikle sadece kimlikle turistlerin gelmesini sağlayacak mutabakatı sağladık. Belge, Ukrayna Başbakanının Ankara'ya gelişinde imzalanacak. Bu da çok önemli bir anlaşma. Ukrayna'da insanların sadece yüzde 30'unda pasaport var. O yüzden bu imkanla birçok şehrin insanlarının gelecek olması önemli."

Büyükşehir Belediye Başkanı Türel de belediyenin çalışmaları hakkında bilgi verdi.