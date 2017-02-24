Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Şimdi Münbiç bölgesinde biliyorsunuz YPG'li teröristler var. Buranın da YPG'den temizlenmesi gerekiyor. Daha önceki açıklamalarımızda da vurguladık. ABD ile ortak heyet gönderdik o heyetin ziyaretinde özellikle bizim yani kendi heyetin içinde bulunan arkadaşlarımızın bir tespiti var. Oradaki halkın hepsi aynı şeyi söylüyor. Münbiç, Münbiçlilerindir. Münbiçli olmayan herkes burayı terk etsin. Bu esas mesaj burada YPG'ye. Çünkü YPG buradaki insanlara zulmediyor, göçe zorluyor ve resmi tapular dahil belgelerin hepsini de yakıyor. Buralarda kendi kantonunu oluşturmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla Münbiç'in de YPG'den temizlenmesi gerekiyor" dedi.

Çavuşoğlu'ndan YPG'ye çok sert uyarı!

Bakan Çavuşoğlu, Antalya'da gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Genelkurmay Başkanlığı'nın bugün yaptığı El-Bab açıklamasına atıfta bulunan Çavuşoğlu, "Kontrol tamamen bizim elimizde. Şehir tamamen kontrolümüz altında ama şehrin şimdi temizlenmesi lazım. Hem değişik paylayıcıların temizlenmesi hem de şehrin içinde değişik bölgelere sızan teröristlerin de El-Bab'dan tamamen temizlenmesi lazım. Bizim destek verdiğimiz ılımlı güçlerin de tabii şehrin güvenliğini sağlaması gerekiyor bundan sonraki süreçte temizlik yapıldıktan sonra. Tıpkı Rai, Dabık veya Cerablus'ta olduğu gibi" şeklinde konuştu.





"SADECE GÖÇ ETTİĞİ YERLERDE BUNLARA YARDIM ETMEK YETMEZ"

El-Bab'ın temizlenmesinin ardından oraya da birçok kişinin döneceğini söyleyen Bakan Çavuşoğlu, "Fırat Kalkanı operasyonunun başladığı günden bu yana 50 bine yakın Suriyeli Türkiye'den bu bölgeye dönmüştür. Esasen Sayın Cumhurbaşkanımızın yıllardır vurguladığı ve başta ABD olmak üzere, Avrupalılara, herkese anlatmaya çalıştığı da budur. Terörden arındırılmış bir güvenli bölge oluşturduğumuz zaman Suriyelileri hiç olmazsa bu bölgede normal hayata döndürebiliriz. Sadece göç ettiği yerlerde bunlara yardım etmek yetmez. Bu insanları kendi evlerine döndürmeyi de başarabilmemiz lazım, bu işin insani boyutunu da ihmal etmememiz lazım" diye konuştu.

"MÜNBİÇ'İN DE YPG'DEN TEMİZLENMESİ GEREKİYOR"

"Fırat Kalkanı operasyonunun sonraki hedefi" hakkında sorulan soruyu yanıtlayan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Şimdi Münbiç bölgesinde biliyorsunuz YPG'li teröristler var. Buranın da YPG'den temizlenmesi gerekiyor. Daha önceki açıklamalarımızda da vurguladık. ABD ile ortak heyet gönderdik o heyetin ziyaretinde özellikle bizim yani kendi heyetin içinde bulunan arkadaşlarımızın bir tespiti var. Oradaki halkın hepsi aynı şeyi söylüyor. Münbiç, Münbiçlilerindir. Münbiçli olmayan herkes burayı terk etsin. Bu esas mesaj burada YPG'ye. Çünkü YPG buradaki insanlara zulmediyor, göçe zorluyor ve resmi tapular dahil belgelerin hepsini de yakıyor. Buralarda kendi kantonunu oluşturmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla Münbiç'in de YPG'den temizlenmesi gerekiyor.

"RAKKA OPERASYONUNUN PLANLANMASI ÇALIŞMALARINI DA YAPIYORUZ"

Sürekli ABD'li dostlarımıza verdiğiniz sözü tutun, Münbiç operasyonu biter bitmez YPG'liler Fırat'ın doğusuna çekilecektir, bu taahhüdümüzdür demiştir. Bir önceki yönetim bunu söylemiştir. Ama bir önceki yönetim sözünde duramadı. Şimdi yeni yönetimden de bu talebimizi gündeme getirdik, bu talebimizi onlara da ilettik yeni yönetimden de beklentimiz, Münbiç'ten YPG'lilerin temizlenmesidir. Ondan sonraki hedef Rakka operasyonudur. Rakka operasyonunun planlanması çalışmalarını da yapıyoruz. Geçtiğimiz günlerde en üst düzeyde, Sayın Cumhurbaşkanımız düzeyinde gerek Trump'la gerek CIA direktörü geldiği zaman bu konular değerlendirilmiştir. Sayın Başbakanımız Pence ile Rakka operasyonunu değerlendirdi ben de Tillerson'la onda diğer konular olduğu gibi Rakka operasyonunda neler yapabileceğimizi değerlendirdik. Kimler olmalı, kimler olmamalı, hangi stratejilerle. General Dunford, Ankara'ya geldi bizim askerlerimizle görüştü. Her düzeyde, teknik ve siyasi düzeyde Rakka operasyonunun nasıl ve kimlerle yapılabileceğini değerlendiriyoruz. Diğer keza Koalisyonun içindeki ülkelerle Fransa'yla, İngiltere'yle, Almanya'yla da bu konuları değerlendirme fırsatımız oldu. DEAŞ'ten doğru strateji, grup ve kişilerle, arazideki güçlerle kolay bir şekilde DEAŞ'i temizleyebiliriz ve gerçek sahibi Rakkalı insanlara şehri güvenli bir şekilde teslim edebiliriz. Tüm bunları detaylı bir şekilde görüşüyoruz, planlıyoruz."