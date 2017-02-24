Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan dikkat çeken mesaj!

Manisa’da toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Milli Birlik Seferberliği” mesajı dikkatten kaçmadı. Erdoğan’ın anayasa değişikliği referandumu için CHP, MHP ve HDP seçmenine seslendiği açıklamalarının satır aralarındaki milli birlik seferberliği mesajı şöyle oldu: Ak Parti'nin genel başkanına, MHP'nin genel başkanına huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Dik durdular, taviz vermediler ve güven oylaması için 330'u yakaladılar. Onlar parlamentoda görevini yaptı. Şimdi sıra millette. Ben diyorum ki benim milletim inşallah, Ak Parti'ye, MHP'ye, CHP'ye hatta HDP'ye gönül veren kardeşlerime sesleniyorum; Bu milli birlik seferberliğidir. Gelin 16 Nisan'da bu işi halledelim.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ilgili bölümünde şunları kaydetti:

"TEK ADAMCILIK CHP'NİN GEÇMİŞİNDE VAR"

16 Nisan'da sandıkları 'Evet'le patlatmak durumundayız. Manisa 16 Nisan'da büyük Türkiye için evet diyor muyuz? 2023 Türkiye'sine doğru hadi gari diyerek daha emin adımlarla yürümeye var mıyız? Birileri diyor ki ne için yönetim sistemini değiştiriyorsunuz? Türkiye'nin sorunları şahısların insiyatifine kalmasın diye yönetim sistemini değiştiriyoruz. Mevcut sistem dünkü Türkiye'nin dahi ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Göz göre göre ülkeyi çekişmelerin kavgaların pençesine terk etmektir. Diyorlar ki 10 yıldır işler yolunda tıkır tıkır işliyor. İyi de bunun nedeni sistem değil. Tek adamcılık diyorsanız, tek adamcılık CHP'nin geçmişinde var. Hem il başkanı hem vali. Bu ülkeyi böyle yönettiler. Türkiye terör örgütleriyle mücadelesini sürdürebilsin diye yeni sistemi istiyoruz. Dünyanın en gelişmiş ülkelerinden 57'si bugün Başkanlık Sistemi ile yönetiliyor. Yeni yönetim sistemini ülkemize diz çöktürmek isteyenlere karşı daha iyi mücadele edebilmek için istiyoruz.

"Tekadamcılık CHP'nin geçmişinde var"

"16 NİSAN SİZİN GÜNÜNÜZ"

Şimdi gelelim gençlere, gençler 16 Nisan sizin gününüz. Hani diyorlardı ya, çoluk çoğcuğa mı bırakacağız diye. Onlara 16 Nisan'da cevap vereceğiz. Dünyada nice genç siyasetçiler var. Birçok şirketin 25 yaşında CEO'su var. Gençler buna hazır mıyız? 16 Nisan parlamentonun kapısını size açma günüdür. Birileri buna hayır diyor. Bu hayır diyenlerin karşısında durmaya var mıyız? Ben gencime güveniyorum. Siz 15 Temmuz'da bunu ispatladınız. Siz 15 Temmuz'da öyle bir duruş sergilediniz ki, biz varız dediniz. F16'lar ölüm kusarken benim gencim kaçmadı. Çünkü hepsi vatan diyordu. Hepsi demokrasi diyordu. Bunun mücadelesini verdiler. Gençliğine güvenmeyen bir ülke geleceğine güvenmiyor demektir. Çok koşacağız, inşallah özellikle 16 Nisan'ın akşamı Manisa'yı takip edeceğim. Bak birçok engeller çıktı ne oldu? Ben Ak Parti'nin genel başkanına, MHP'nin genel başkanına huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Dik durdular, taviz vermediler ve güven oylaması için 330'u yakaladılar. Onlar parlamentoda görevini yaptı. Şimdi sıra millette. Ben diyorum ki benim milletim inşallah, Ak Parti'ye, MHP'ye, CHP'ye hatta HDP'ye gönül veren kardeşlerime sesleniyorum; Bu milli birlik seferberliğidir. Gelin 16 Nisan'da bu işi halledelim.

"16 Nisan sizin gününüz"