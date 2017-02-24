FETÖ elebaşı Gülen ile ilgili flaş açıklama!

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in Kanada’da büyük bir çiftlik aldığına yönelik istibarat olduğunu söyledi.

Bakan Bozdağ, CNN Türk televizyonunda katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Bakan Bozdağ, FETÖ elebaşı Gülen'in Kanada'da büyük bir çiftlik aldığına yönelik istihbarat bilgileri olduğunu açıkladı.

ABD'nin, terör örgütü elebaşı Gülen'i iade etmeme kararı alması durumunda Türkiye'nin tepkisinin ne olacağı sorulan Bozdağ, bunun iki ülke ilişkilerine onarılması güç, büyük zararlar vereceğine dikkati çekti.

"KANADA'DA BÜYÜK BİR ÇİFTLİK ALDI"

Bozdağ, FETÖ elebaşı Gülen'in üçüncü bir ülkeye gidip gitmemesi yönündeki soruya karşılık, örgütün bazı yerlerde çiftlikler satın aldığına dair ciddi istihbaratlar olduğunu bildirdi. Özellikle Kanada'da büyük bir çiftlik alındığına yönelik istihbarat bulunduğunu belirten Bozdağ, bu bilginin ABD adli makamlarına da gönderildiğini ifade etti.

Kanada ile Türkiye arasında bir anlaşma olmadığı için bu ülkenin biraz daha tercih edildiğini dile getiren Bozdağ, örgütün Mısır'ın yanı sıra Güney Afrika, Brezilya gibi bölgelerde de arayışlarının olduğunu vurguladı.

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