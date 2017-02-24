FETÖ'cülerin ana vatanı Almanya! Tam 136 tanesi...

Almanya İçişleri Bakanlığı 15 Temmuz'dan sonra 136 FETÖ'cü diplomatın Almanya’ya iltica müracaatında bulunduğunu açıkladı. Alman Federal Göç ve Mülteciler Dairesinin verilerine göre ise 2015 yılında bin 767 iltica ederken, 2016 yılında ise 5 bin 166 Türk vatandaşı iltica başvurusunda bulundu.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Almanya'ya iltica müracaatında bulunanların sayısında artış yaşandı. Alman eyalet televizyonları WDR, NDR ve Süddeutsche Zeitung gazetesinin İçişleri Bakanlığına yaptıkları müracaat üzerine, Bakanlık 136 Türk diplomatın Almanya'ya iltica müracaatında bulunduğunu açıkladı. 136 diplomatın iltica müracaatında aile fertlerinin de olduğu belirtildi. Bakanlık iltica başvurusunda bulunan diplomatların mesleki konumları hakkında bilgi vermedi.

İltica başvurusı yapanlar arasında NATO'da görev yapan darbeci askerler de bulunuyor.

Federal Göç ve Mülteciler Dairesi BAMF'ın verilerine göre, 2015 yılında ise Almanya'ya iltica eden Türk vatandaşlarının toplan sayısı bin 767 kişi iken, 2016 yılında iltica başvurusunda bulunanların sayını 5 bin 166 oldu..