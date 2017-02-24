X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER İstanbul'da uyuşturucu operasyonu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

'da !

AA
  • Giriş Tarihi: 25.2.2017 00:30 Güncelleme Tarihi: 25.2.2017 00:39
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu!
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu!

'nda düzenlenen larda çeşitli türlerde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, özel harekat polislerinin de desteğiyle Kalyoncu Kulluğu Mahallesi, Kalyoncu Kulluğu Caddesinde, belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

"Torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda, bazı binaların kapıları koçbaşı yardımıyla kırılarak içeri girildi. Evlerde, araçlarda ve metruk binalarda aramalar gerçekleştirildi.

Aramalarda, çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyonda 1 kişi gözaltına alınırken, bölgede aramalar sürüyor.