İstanbul'da uyuşturucu operasyonu!

İstanbul Beyoğlu'nda düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda çeşitli türlerde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

İstanbul Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, özel harekat polislerinin de desteğiyle Kalyoncu Kulluğu Mahallesi, Kalyoncu Kulluğu Caddesinde, belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

"Torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda, bazı binaların kapıları koçbaşı yardımıyla kırılarak içeri girildi. Evlerde, araçlarda ve metruk binalarda aramalar gerçekleştirildi.

Aramalarda, çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyonda 1 kişi gözaltına alınırken, bölgede aramalar sürüyor.