İşte referandumda 'evet' diyecek CHP'li isim

CHP eski milletvekili Faik Tunay twitterdan yaptığı referandum oyu açıklaması ile gündeme oturdu Faik Tunay refarandumda 'evet' diyeceğini gerekçeleri ile ilan etti. İşte eski CHP'li vekilin gerekçeleri...

16 Nisan'daki anayasa değişikliği referandumu için geri sayım sürerken CHP eski milletvekili Faik Tunay vereceği oyun rengini ilan etti.

Twitter hesabından bir video paylaşan Faik Tunay neden "evet" diyeceğini gerekçeleri ile açıkladı.

Faik Tunay "16 Nisan sabahı daha güçlü bir Türkiye için sistem değişikliğine #BendeEvetDiyorum" ifadeleri ile paylaştığı videoda şunları söyledi;

GÜÇLÜ HÜKÜMET SİSTEMİ İÇİN...

-Referandum sürecinde evet ve hayırlar üzerinden yeni bir kutuplaşma planlanıyor. Hepimiz çok dikkatli ve uyanık olmak zorundayız. Herkes sandığa gidip kendince oyunu kullanacak. Ben de sandığa gidip koalisyonsuz, bürokrasinin azaldığı, güçlü hükümet sistemine yol açan değişikliğe evet diyeceğim.