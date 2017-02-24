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İşte da '' diyecek 'li isim

  • Giriş Tarihi: 24.2.2017 11:22 Güncelleme Tarihi: 24.2.2017 11:24
İşte referandumda 'evet' diyecek CHP'li isim
İşte referandumda 'evet' diyecek CHP'li isim

eski milletvekili twitterdan yaptığı oyu açıklaması ile gündeme oturdu Faik Tunay refarandumda '' diyeceğini gerekçeleri ile ilan etti. İşte eski CHP'li vekilin gerekçeleri...

16 Nisan'daki anayasa değişikliği u için geri sayım sürerken eski milletvekili vereceği oyun rengini ilan etti.

Twitter hesabından bir video paylaşan Faik Tunay neden "" diyeceğini gerekçeleri ile açıkladı.

Faik Tunay "16 Nisan sabahı daha güçlü bir Türkiye için sistem değişikliğine #BendeEvetDiyorum" ifadeleri ile paylaştığı videoda şunları söyledi;

GÜÇLÜ HÜKÜMET SİSTEMİ İÇİN...

-Referandum sürecinde evet ve hayırlar üzerinden yeni bir kutuplaşma planlanıyor. Hepimiz çok dikkatli ve uyanık olmak zorundayız. Herkes sandığa gidip kendince oyunu kullanacak. Ben de sandığa gidip koalisyonsuz, bürokrasinin azaldığı, güçlü hükümet sistemine yol açan değişikliğe evet diyeceğim.