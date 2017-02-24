Kremlin: Erdoğan-Putin Mart ayında görüşecek

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Moskova'da buluşacağını, Erdoğan'ın ziyaretinin 8-10 Mart günlerinde gerçekleşeceğini teyit ederken Rus medyası, ikili ilişkilerdeki düzelmeye vurgu yaptı.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 9-10 Mart günlerinde Moskova'da Vladimir Putin ile biraraya geleceğini teyit ederken iki lider arasında "müzakereler planlandığını" belirtti.



Bu arada, açıklamayı yansıtan Russia Today kanalı, iki liderin Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi toplantısına katılacaklarını duyurduğu haberinde Erdoğan ve Putin'in daha önce geçen Ekim ayında İstanbul'da buluştuklarını anımsattı.



İstanbul'daki görüşmelerde ticaret ilişkilerinin yeniden tesis edilmesi, Türk Akım gaz boruhattı projesi ve Suriye'deki işbirliğinin ele alındığına dikkat çeken Russia Today "Suriye'de terörle mücadeleye ilişkin bir misyonu gerçekleştirmekte olan bir Rus Su-24 bombardırman uçağının Kasım 2015'de Türk Hava Kuvvetlerince düşürülmesi üzerine dramatik biçimde kötüleşen Rus-Türk ilişkileri bu günlerde onarılıyor gibi" dedi.