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ARKADAŞINA GÖNDER Kremlin: Erdoğan-Putin Mart ayında görüşecek
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: - Mart ayında görüşecek

ANKA
  • Giriş Tarihi: 24.2.2017 17:05
Kremlin: Erdoğan-Putin Mart ayında görüşecek
Kremlin: Erdoğan-Putin Mart ayında görüşecek

, Rusya Devlet Başkanı Vladimir ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 'ın Moskova'da buluşacağını, Erdoğan'ın ziyaretinin 8-10 Mart günlerinde gerçekleşeceğini teyit ederken Rus medyası, ikili ilişkilerdeki düzelmeye vurgu yaptı.

Sözcüsü Dimitri Peskov, Cumhurbaşkanı 'ın 9-10 Mart günlerinde Moskova'da Vladimir ile biraraya geleceğini teyit ederken iki lider arasında "müzakereler planlandığını" belirtti.

Bu arada, açıklamayı yansıtan Russia Today kanalı, iki liderin Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi toplantısına katılacaklarını duyurduğu haberinde Erdoğan ve Putin'in daha önce geçen Ekim ayında İstanbul'da buluştuklarını anımsattı.

İstanbul'daki görüşmelerde ticaret ilişkilerinin yeniden tesis edilmesi, Türk Akım gaz boruhattı projesi ve Suriye'deki işbirliğinin ele alındığına dikkat çeken Russia Today "Suriye'de terörle mücadeleye ilişkin bir misyonu gerçekleştirmekte olan bir Rus Su-24 bombardırman uçağının Kasım 2015'de Türk Hava Kuvvetlerince düşürülmesi üzerine dramatik biçimde kötüleşen Rus-Türk ilişkileri bu günlerde onarılıyor gibi" dedi.