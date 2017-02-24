Raportör Kati Piri, terör örgütlerinin maşası olduğunu itiraf etti!

Avrupa Parlamentosu Kati Piri, bir kez daha terör örgütlerinin maşası olduğunu gösterdi. Piri, AP’nin Türkiye ile müzakereleri dondurma kararının arkasında FETÖ’cü şirketlerin olduğunu söyledi.

Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Kati Piri, Türkiye'nin AB üyeliği konusunda FETÖ'cü lobi şirketlerin olumsuz etkisinin olduğunu söyledi.

Türkiye karşıtı açıklamalarıyla ve terör örgütlerine yakınlığıyla bilinen Kati Piri, TBMM'deki bazı komisyon başkanları ile de görüştü. Bu görüşmelerde Avrupa Parlamentosunun Kasım ayında aldığı Türkiye ile üyelik müzakerelerinin dondurulması kararının arkasında FETÖ'nün olduğu tespiti yapıldı.

"TUSKON VE ZAMAN GAZETESİNİN TEMSİLCİLERİ AP'DE LOBİ YAPTI"

AP Türkiye raportörü Piri'nin görüşmelerde, bu kararın alınmasında FETÖ'nün etkili olduğunu itiraf etti. Piri'nin Türkiye'nin üyelik müzakerelerinin dondurulması kararında Türkiye'deki insan hakları ihlalleri, tutuklu gazeteciler ve OHAL uygulamalarını gerekçe göstererek, "Türkiye ile AB ilişkilerinde gelinen noktayı sadece AP'ye yüklemeyin. Avrupa Parlamentosu nezdinde FETÖ'nün büyük bir lobi faaliyeti var. Bu kararın alınmasında sizin düşmanlarınızın etkisi oldu. Örneğin, TUSKON ve Zaman gazetesinin temsilcileri sürekli AP'de lobi yaptı" dediği öğrenildi.

"HDP'Yİ PKK'DAN BAĞIMSIZ DEĞERLENDİREMEZSİNİZ"

Türkiye gazetesinin haberine göre, Komisyon başkanları ile görüşmesinde tutuklu HDP'li milletvekillerini de gündeme getiren Piri'ye AK Parti milletvekilleri tepki gösterdi. AK Partililer Piri'ye "HDP'yi PKK'dan bağımsız değerlendiremezsiniz. Aralarında kan bağının olduğunu siz de biliyorsunuz. Onları demokrasi savaşçısı gibi göstermeniz doğru değil. Asıl demokrasi savaşını biz veriyoruz. Yıllardır terörle mücadele ediyoruz. Son olarak Viranşehir'de 11 yaşındaki bir çocuk patlama nedeniyle hayatını kaybetti. Türk kamuoyunda sizin PKK'yı desteklediğiniz algısı var. Bu tavırlarınız nedeniyle HDP'ye verdiğiniz destek PKK'ya verilmiş gibi algılanıyor" dedi.