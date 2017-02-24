SABAH yazarlarının 5’inci durağı Moskova

SABAH Yazarlar Kulübü, 15 Temmuz sonrasında Batı dünyasında yürütülen dezenformasyona karşı başlattığı yurtdışı panellerine Moskova ile devam ediyor. Londra, Washington, Brüksel ve Berlin'in ardından Rusya'nın başkenti Moskova'da pazartesi günü gerçekleştirilecek panele Rus siyasiler, düşünce kuruluşları, iş dünyasından isimler ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katılacak. Moskova Gazeteciler Evi'nde gerçekleşecek olan ve moderatörlüğünü Daily Sabah Genel Yayın Yönetmeni Serdar Karagöz'ün üstleneceği panelin ana başlığı "Gerilim döneminden, derinleşen işbirliğine: Rusya- Türkiye ilişkileri" olacak. Panelde DailySabah köşe yazarı Doç. Dr. Fahrettin Altun "Türkiye-Rusya ilişkilerinde yeni dönem: "Tehditler ve Fırsatlar", Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı ve Daily Sabah köşe yazarı İlnur Çevik "Trump sonrası Rusya-Türkiye-ABD ilişkileri ve Avrasya'nın geleceği", SABAH köşe yazarı Mahmut Övür "Suriye'deki istikrarsızlık unsurları: Devlet altı aktörler DEAŞ ve PKK", SABAH ve DailySabah köşe yazarı Prof. Kerem Alkin "Barış için Ticaret, Ticaret için Barış: Türkiye- Rusya ilişkilerinde ekonomi politiğin önemi" başlıkları altında konuşacak.