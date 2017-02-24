Sarhoş provokatör tutuklandı

İstanbul Kadıköy semtindeki Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni içkili olarak kundaklayan provakatör bugün tutuklandı. Provakatör M.A.A’nın kundaklama sonrasında yaptığı açıklamalar toplumun her kesiminden tepki toplamıştı. Müjdat Gezen “sakallı bir kişi tarafından kundaklandı” demiş ancak güvenlik kamerası görüntülerinden gerçek olmadığı ortaya çıkmıştı.
Kadıköy'de Müjdat Gezen Sanat Merkezini kundakladığı iddia edilen ve adli kontrolle serbest bırakılmasının ardından savcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltına alınan şüpheli M.A.A, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.