Şikede kumpas davasında ara karar!

Fenerbahçe'nin müşteki olma talebi doğrudan zarar gören taraf olmaması nedeniyle reddedildi. Aziz Yıldırım ve Şekip Mosturoğlu'nun müşteki olma talebi kabul edildi. Şikede kumpas davası 22 Mayıs'ta görülmeye devam edilecek.

FETÖ'nün "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasıyla 15'i tutuklu, 108 sanığın yargılandığı davada, tutuklu sanık Lokman Yanık tahliye edildi - Duruşma, 22 Mayıs'a ertelendi. Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), "Futbolda şike" soruşturmasında "kumpas" kurduğu iddiasıyla 15'i tutuklu, 108 sanığın yargılandığı davada, tutuklu sanık Lokman Yanık tahliye edildi.

MAHKEME HEYETİ ALINAN ARA KARARI AÇIKLADI

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısında yapılan salonda görülen duruşmada, müdahillik ve tahliye taleplerinin ardından kısa bir ara verildi. Mahkeme heyeti, daha sonra alınan ara kararları açıkladı.

Tutuklu sanıklardan Lokman Yanık'ın tahliyesine karar veren mahkeme heyeti, diğer tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına hükmetti.

Tutuksuz sanıklardan Ekrem Açıkel, Mehmet Oyan hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına karar verildi.

FENERBAHÇE KARARI!

Mahkeme, Fenerbahçe Spor Kulübü, Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği gibi tüzel kişiliklerin katılma talebinin reddine, gerçek kişilerin katılma taleplerinin ise kişilere karşı suçlardan olan "iftira", "hukuka aykırı verileri kaydetme", "resmi belgede sahtecilik" suçlarından ayrı ayrı kabul edilmesine hükmetti.

Mahkeme heyeti, duruşmanın 22 Mayıs'ta Silivri'de görülmesine devam edilmesini kararlaştırdı.?

ŞİKE KUMPAS İDDİANAMESİ KABUL EDİLDİ

SON DAKİKA: ŞİKE KUMPASI İDDİANAMESİ TAMAMLANDI! İŞTE 1 NUMARA