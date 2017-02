Sincik yeni rekor peşinde

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan’a yüzde 95.7 oy oranıyla en büyük desteği veren Adıyaman Sincik’te halk bu kez ‘evet’te birleşti

2014'teki Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'a yüzde 95.7 oy oranıyla ülke çapında en büyük desteği veren Adıyaman'ın Sincik ilçesi halkı nisanda yapılacak sistem değişikliğiyle ilgili referandumda daha yüksek bir oy oranıyla 'evet' demeye hazırlanıyor. Sincik'in referandum ile ilgili nabzını tuttuk. İşte ilçe halkının görüşleri:

Mahmut Öztürk (Sincik Arıcılar Derneği Başkanı): Dernek olarak 180 üyemizle birlikte 'evet' diyeceğiz. Sincik halkı olarak Cumhurbaşkanımızın arkasındayız. İnşallah yine Türkiye birinciliğini alacağız.

Mehmet Aktay (Zeynel Aslan Mahallesi Muhtarı): Güçlü bir Türkiye'nin oluşmasına engel olanlara inat, memleketin huzuru için 'evet'.

Mehmet Buz: Sincik'te Erdoğan sevgisi bambaşka. Erdoğan'ı gönülden seven insanlarız. Dünyada ders verilmesi gereken ülkelere o dersi ancak Sayın Erdoğan'ın verebileceğine inanıyorum.

Mehmet Erdoğan: Sonuna Erdoğan'ın yanındayız. Ona muhtar bile olamazsın diyorlardı o şimdi dünya mazlumlarının umudu olmuştur.

Arif Bilgiç: Her zaman olduğu gibi reisimizin yanındayız. Sonuna kadar 'Evet' diyeceğiz. Teröristlerin ve onların arkasındaki kirli ellere inat 'evet'. Başkalarına boyun eğen değil, dik duran bir Türkiye için...



Hüseyin Peker: Referandumda da rekora koşacağız. FETÖ, HDP, CHP 'hayır' diyorsa bizim kesinlikle 'evet' dememiz gerekiyor. Devletin bekası için, darbe çağrısına fırsat vermemek için, ş'evet' diyorum"

Maden Bozkurt (Esnaf): "Sincik, ırgat ilçesidir. Halkı bileğinin gücü ile para kazanır. Ülkemizin istiklali, arkamızdaki evlatlarımızın, torunlarımızın istikbali için 'evet'.

Mehmet-Fikriye Taşkın: "Bizler sayın Cumhurbaşkanımız için, ülkemiz için ve geleceğimiz için 'evet' diyeceğiz. Türkiye'yi bölmek isteyenlere izin vermemek için 'evet'.

Ramazan-Adile Pekavcı: Allah, Cumhurbaşkanımıza zeval vermesin. Biz onu o da ülkemizi de çok seviyoruz. Bizden sonrakiler rahat etsin diye 'evet'.

Mehmet Kızıl: "Bu millet 15 Temmuz gecesi nasıl destan yazdıysa sandıktan da başka bir destan yazarak çıkacağız. Cumhurbaşkanımız vatanı ve milleti uğruna canını ortaya koydu"

Mehmet Kılıç: Türkiye için, şehitlerimiz için oyum 'evet'. Yıllardır Türkiye'de görülmemiş hizmetler verildi. Bu ülke şimdiye kadar böyle bir reisicumhur görmedi. Herkesin elini vicdanına koyarak hareket etmesi gerek. Türkiye'nin geleceği için 'evet' diyoruz.



Sincik Belediye Başkanı Mehmet Korkut: Sincik halkı ülke penceresinde bakıyor ve oyunu ona göre veriyor. Söz konusu devletse, vatansa gerisi teferruattır. Son seçimde yüzde 96 oy oranımız vardı ve önümüzdeki referandum seçiminde bunun daha üstüne çıkmak istiyoruz. Ülkemizin birliği için ilçemiz her zaman üstüne düşeni yapmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız yalnız değildir.



GENEL SEÇİMLERDE DE YÜZDE 92.5'LE AK PARTİ'YE EN ÇOK OY ÇIKAN İLÇE

İlk defa halkın oylarıyla yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 95.7 oy oranıyla Erdoğan'a memleketi Rize'nin Güneysu ilçesinden daha fazla destek veren Sincik bir rekora imza atmıştı. Adıyaman'a 70 kilometre uzaklıkta bulunan ve balıyla meşhur Sincik'in halkı 2011 genel seçimlerinde yüzde 92.5 oy oranı ile ilçeler bazında AK Parti'ye en çok oy veren ilçe olmuştu.