Türkiye’nin düşmanı bizim de düşmanımız

Başbakan Binali Yıldırım’la görüşen Pakistan Başbakanı Navaz Şerif, ülkesinin de FETÖ’yü düşman kabul ettiğini belirtti. Başbakan Yıldırım ise “FETÖ artık Pakistan’da hayat alanı bulamayacak” dedi

Pakistan Başbakanı Navaz Şerif, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği (YDSİ) Toplantısı için Ankara'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Namaz Şerif, Çankaya Köşkü'nde Başbakan Yıldırım tarafından resmi törenle karşılandı. İki ülke arasında 10 mutabakat zaptı ve işbirliği anlaşmaları imzalandı. Baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından iki başbakan ortak basın toplantısı düzenledi. Başbakan Yıldırım şunları söyledi:



70 YILLIK DOST: Sayın dostum Navaz Şerif, 2 yıl aradan sonra evinden uzakta ikinci evinde Türkiye'dedir. Evinize hoş geldiniz. Bu ziyaretiniz diplomatik ilişkilerimizin tesisinin 70'inci yıl dönümünde gerçekleşiyor, bu itibarla çok daha önem arz etmektedir.



15 TEMMUZ'DA YANIMIZDA OLDUNUZ: 15 Temmuz terörist darbe girişiminin ertesinde Pakistan hükümeti ve parlamentosunun her iki kanadı ve bütün Pakistan halkı Türkiye'nin yanında yer alarak bir kez daha dostluğu, kardeşliği, tarihi dayanışma ruhunu göstermişlerdir.







FETÖ PAKİSTAN'DA HAYAT BULAMAYACAK: FETÖ, faaliyette bulunduğu 170'e yakın ülkede büyük bir tehdittir. Kardeş Pakistan'ın da güvenliğine, kamu düzenine karşı bir tehdit oluşturduğunu düşündüğümüz bu terör örgütünün bütün izlerinin silinmesi ve Pakistan'dan çıkarılması konusunda çok titiz bir yaklaşımınız olduğunu biliyoruz ve bunun için teşekkür ediyoruz. Kardeş Pakistan'ın ve dostum Navaz Şerif'in atacağı ilave adımlarla FETÖ artık Pakistan'da hayat alanı bulamayacak ve tamamen ülkeyi terk edecektir.



NAVAZ ŞERİF: FETÖ BİZİM DE DÜŞMANIMIZ

Basın toplantısında konuşan Pakistan Başbakanı Navaz Şerif de, Türk milletinin 15 Temmuz'da FETÖ'ye karşı direnişinden övgüyle söz ederek şunları söyledi:







ALTIN HARFLERLE YAZILACAK: Türk halkı 15 Temmuz'da çok büyük bir fedakârlıkla tanklara karşı sokağa çıkmıştır ve demokrasiye karşı mücadele vermiştir. Altın harflerle tarihe yazılacaktır. Türkiye'nin düşmanlarının Pakistan'ın düşmanları olduğunu bir kez daha belirtmek istiyorum.



ERDOĞAN, KARİZMATİK CUMHURBAŞKANI: Türkiye'nin terörle mücadelesine destek veriyoruz. Türkiye bu tür hain ve korkakça girişimlere meydan vermeyeceğini biliyoruz. Türkiye aynı şekilde barış, gelişme ve refah yoluna devam edecektir. Türkiye'nin bu vizyonu, karizmatik Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın gösterdiği yol çerçevesindedir.



İŞBİRLİĞİ KONSEYİ TOPLANDI

Başbakan Yıldırım ve Pakistan Başbakanı Navaz Şerif, Türkiye- Pakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 5. Toplantısı'na başkanlık etti. Basına kapalı toplantı 1 saat 20 dakika sürdü.







ERDOĞAN PAKİSTAN'A GİDİYOR

Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mart başında Pakistan'da geniş bir bölgesel zirve toplantısında bölge ülkelerinin devlet ve hükümet başkanlarıyla bir araya geleceğini açıkladı.



GAZİ MECLİS'İ GÖRDÜ

Pakistan Başbakanı Navaz Şerif, Meclis'in, 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi sırasında bombalanan bölümünü gezdi. Şerif'e TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın refakat etti. Şerif, "Burası Gazi Meclis. 15 Temmuz 2016 gecesi çok karanlık bir geceydi ama o karanlık gecede parlak bir örnek gördük. Cesaret, sebat, kahramanlık, fedakârlığın çok parlak örneklerini gördük" dedi.