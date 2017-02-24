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’deki hain yı PKK üstlendi

DHA
  • Giriş Tarihi: 24.2.2017 17:33 Güncelleme Tarihi: 24.2.2017 17:42
Viranşehir’deki hain saldırıyı PKK üstlendi
Viranşehir’deki hain saldırıyı PKK üstlendi

’nın İlçesi'nde, biri çocuk 2 kişinin şehit olduğu bomba yüklü minibüsle gerçekleştirilen hain yı, terör örgütü PKK'nın silahlı kanadı HPG üstlendi.

'nın 'de geçen cuma günü Yenişehir Mahallesi'nde bulunan adliye ve emniyet mensuplarının kaldığı lojmanın bulunduğu sokakta bomba yüklü minibüs infilak ettirildi. Patlamada, biri 11 yaşında çocuk 2 kişi şehit oldu, 15 kişi de yaralandı. Olaya ilişkin başlatılan soruşturmada 89 kişi gözaltına alınırken, bugün terör örgütü PKK'nın silahlı kanadı HPG hain yı internet sitelerinde üstlendi.

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