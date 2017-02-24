Viranşehir’deki hain saldırıyı PKK üstlendi

Şanlıurfa’nın Viranşehir İlçesi'nde, biri çocuk 2 kişinin şehit olduğu bomba yüklü minibüsle gerçekleştirilen hain saldırıyı, terör örgütü PKK'nın silahlı kanadı HPG üstlendi.

Şanlıurfa'nın Viranşehir'de geçen cuma günü Yenişehir Mahallesi'nde bulunan adliye ve emniyet mensuplarının kaldığı lojmanın bulunduğu sokakta bomba yüklü minibüs infilak ettirildi. Patlamada, biri 11 yaşında çocuk 2 kişi şehit oldu, 15 kişi de yaralandı. Olaya ilişkin başlatılan soruşturmada 89 kişi gözaltına alınırken, bugün terör örgütü PKK'nın silahlı kanadı HPG hain saldırıyı internet sitelerinde üstlendi.

ŞANLIURFA'DA HAİN SALDIRI!