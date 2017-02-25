14 Temmuz’da darbe mesajı...

FETÖ'nün usulsüzlük yaptığı 2010 KPSS soruşturmasında şüpheli olan asker eşi T.E. itirafçı oldu. KPSS soruşturmasıyla FETÖ'ye en ağır darbeyi vuran Cumhuriyet Savcısı Yücel Erkman'ın yürüttüğü soruşturmada itirafçı olan T.E. özetle şunları anlattı: İşte o ifadeden satır başları:

Beni eşim A.E.E. ile tanıştıran o dönem eşimin asker abisi 'Burak' kod adlı tarih öğretmeni M.K.'dir. SAT'çıların veya denizaltıcıların abisiydi. Normalde eğlenceli salon düğünü yapılmıyor fakat deşifre olmamak adına bu şekilde evlendik.

Tuzla'daki evimize 2010 KPSS sınavından 2-3 gün önce o dönem eşimin 'abi'si olan G.T. geldi. Soruları ve cevapları CD ile getirdi.

2016 kışında Ankara'ya geldiğimizde eşimin asker abisi A.H.G., eşimin tabletine ByLock yükledi. 14 Temmuz saat 21.00 sıralarında bilgisayarımızda kurulu özel yazılımdan eşime mesaj gelmesi üzerine eşim evimizden ayrılarak gitti. Buluştuğu örgüt yöneticilerinin kendisine 'Yarın üstlerinin sana verecekleri emirlere itaat et' dediklerini anlattı."