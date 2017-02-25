45 dakikalık Yıldırım harekât: 27 PKK'lı öldürüldü

TSK, Kandil’e anlık istihbaratla düzenlenen hava harekâtında 3 hedefin başarıyla imha edildiğini duyurdu. Muş’ta ise polisin PKK/KCK operasyonunda 19 gözaltı, 6 tutuklama var

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde düzenlenen hava harekâtı sonucu 27 PKK'lının etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Yapılan açıklamada, "22 Şubat 2017'de 14.30-15.15 arasında Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine, alınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları ile hava harekâtı düzenlenmiş; tespit edilen üç hedef (barınma yeri) başarıyla imha edilmiştir" denildi.



DBP'Lİ BAŞKAN TUTUKLANDI

Öte yandan Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonda, terör örgütü adına faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen 19 şüphelinin gözaltına alındığı aralarında DBP Muş Merkez İlçe Başkanı Ş.Ş.'nin de bulunduğu 6 şüphelinin tutuklandığı açıklandı.