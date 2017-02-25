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Bu yemeği yedikleri sırada 18 milyonları çalındı

  • Giriş Tarihi: 25.2.2017 08:50
Bu yemeği yedikleri sırada 18 milyonları çalındı
Bu yemeği yedikleri sırada 18 milyonları çalındı

Kozmetik şirketi sahibi çiftin ailece çıktıkları adeta kabusa döndü. İmam-Didem K. Çiftinin evine giren lar 14 milyon liralık senet ve 4 milyon TL değerindeki ziynet eşyası, para, çok değerli tespih koleksiyonu, boş çek koçanları, saatler ve 3 tablet ile 3 dizüstü bilgisayarı çaldı.

Bakırköy'de yaşayan kozmetik şirketi sahibi İmam-Didem K. çifti, yılın ilk günü ailece çıktıkları nin sonunda hayatlarının şokunu yaşadı. Aile neşe içinde yemeklerini yerken Mahallesi'ndeki evlerine girdi. Habertürk'ün haberine göre, iki kişi oldukları tahmin edilen hırsızlar, evdeki 14 milyon liralık senet ve 4 milyon TL değerindeki ziynet eşyası, para, çok değerli tespih koleksiyonu, boş çek koçanları, saatler ve 3 tablet ile 3 dizüstü bilgisayarı çaldı.

EVDEKİ ÇİKOLATALARI BİLE YEMİŞLER

Dolap üzerindeki kutudaki çikolataları bile yiyen iki hırsızın evde bulunduğu sırada içeri girmeye çalışan aile, arkadan kapının mandalının kapatıldığını anlayınca polise haber verdi. Hırsızlar eve girdikleri diğer kapıdan kaçarken, olay yerine giden polis çalınan para, çek, senet ve değerli eşyalarla ilgili tutanak hazırladı. Didem K. olayı şöyle anlattı: "Yemek yiyip 22.30 gibi eve döndük. Geldiğimizi anlayıp girdikleri kapıdan kaçtılar. Sadece, değerli taşlardan yapılmış tespihler 300 bin dolardı. Hırsızların yakalanmasını istiyoruz."

ARADAN 2 AY GEÇMESİNE RAĞMEN HIRSIZLARA RASTLANMADI

Polis evde parmak izi araştırması yaparken, çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye aldı. Ancak aradan geçen 2 ayda hırsızların izine rastlanmadı.