Bunların iktidar olma derdi yok

Başbakan Binali Yıldırım: Rejim falan değişmiyor, onların kimyası değişiyor. Bu değişime ayak uydurmak mecburiyetinde. Ama bunların çalışıp çabalayarak iktidar olmak diye bir derdi yok

Başbakan Binali Yıldırım, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Çevre Projeleri Açılış Töreni'ne katıldı. Yıldırım'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:



PROBLEM ÜRETİYOR: Bazıları şimdi çıkmış konuşuyorlar, "Bu halk oylaması olursa Türkiye bölünür." Türkiye bölünmez kardeşim. Türkiye, 80 milyon vatandaşı ile tek bayrak, tek vatan, tek millet, tek devlet. Parlamenter sisteme 1923'ten bu tarafa bir bak, sürekli problem. Problem nerede çıkmış? İki yerde çıkıyor. Bir, zayıf iktidarlarda. İkincisi de cumhurbaşkanı seçiminde. Cumhurbaşkanı seçilecek, milletvekillerine seçtirmiyorlar. Kim seçecek? Ankara'da gözükmeyen ortaklar var.



YAZICIOĞLU: (Salondakilerden bir kişinin merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nu hatırlatması üzerine) Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. O da hep "Bu memlekete başkanlık sistemi lazım" derdi. Demirel de Erbakan hocamız da Özal da Menderes de aynı şeyi söylemiş. Böyle olmuyor.







BİR GECEDE FAKİRLEŞTİK: Uyumlu çalışan ancak sonradan fikir ayrılıklarının görüldüğü başbakan ve cumhurbaşkanları da oldu. Eski başbakanlardan Bülent Ecevit'in 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in seçilmesine verdiği gayretlere karşın, sonrasında yaşananların ülkeye bedeli büyük oldu. Anayasa kitabının atılmasının bedeli bir gecede faizler yüzde 7 bin 500 arttı. Türkiye bir gecede yüzde yüz fakirleşti. Artık kriz üretmeyen, istikrarsızlık üretmeyen, güçlü, tek başına bir iktidar olsun.



AYAK UYDURMALILAR: Rejim falan değişmiyor, onların kimyası değişiyor. Bu değişime ayak uydurmak mecburiyetinde. Ama bunların böyle bir derdi yok. Çalışıp çabalayarak iktidar olmak diye derdi yok. Ömürleri boyunca terlemeden, yorulmadan ya ihtilaller öncesi ya ihtilal sonrası iş çıkarmışlar. Artık yağma yok, davetsiz misafirlere geçit yok. Sandık dışında söylenenler hep lafı güzaf.







AYDINLIK TÜRKİYE: Milletimiz 16 Nisan'da Türkiye'nin 2023 hedeflerine giden, aydınlık Türkiye'nin yolunu açacak, sürekli istikrar, tek başına iktidar dönemini başlatacak ve böylece artık zaman israfının önüne geçeceğiz, projeler gecikmeyecek, belirsizlikler ortadan kalkacak, her şey tıkır tıkır çalışacak.



AF DEĞİL KAPALIDAN AÇIĞA GEÇİŞ

Başbakan Yıldırım, Ahi Evran Camisi'nde kıldığı cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yıldırım, 10 yıldan az hapis cezası bulunanların açık cezaevlerine nakillerine ilişkin, bunun bir af olmadığını belirterek, "Malum terörle mücadeleden dolayı biraz yer sıkışıklığı var. O yüzden organize suçlar, terör suçları, istismar gibi önemli suç grupları dışında disiplin gibi suçları işleyen mahkumları kapalıdan açığa alıyorlar. Bu açık cezaevindeyken bir yanlış içinde olursa bu hakkı kaybediyor. Af yok, infaz şekli değişiyor, kapalıdan açığa geliyor" dedi.







TERÖRİSTLERİN CANINA OKUDUK

Terör örgütü PKK'nın Güneydoğu'da yaptığı hendekler ve tahribatlar nedeniyle insanlar evlerini terk etmek zorunda kaldı. Biz onların canına okuduk, hepsini o şehirlerden çıkardık. Hangi deliğin arkasında olursa olsun teker teker bulup çıkarıyoruz. "Aman bu referandumda evet çıkarsa biz bittik" diyorlar. Biteceksiniz, başka yolu yok.



Dünyada aynı anda üç terör örgütü ile mücadele eden başka ülke yok. FETÖ, PKK ve DEAŞ terör örgütüyle amansız mücadele ediyoruz. Dünya DEAŞ ile mücadele ediyormuş gibi davranıyor. Tek mücadeleyi veren Türkiye. Fırat Kalkanı ile elhamdülillah El Bab'ı da hallettiler ve oradakiler normal hayatlarına döndü.



(Kürt vatandaşlara) Siz kimliğinizle gurur duyun. Kürtlüğünüzden iftihar edin ama PKK terör örgütünün sizinle ilgili hiçbir derdi yok. Bunların işi gücü size hayatı zehir etmek. Yaşlı, çocuk demez. Viranşehir'de 11 yaşında çocuğu, bir bekçiyi alçakça şehit ettiler. Bunların Kürtler diye bir sorunu yok. Asıl Kürt vatandaşlarımızın terör örgütü gibi bir sorunları var. Bu sorunu gündemden kaldıracağız.





Başbakan Binali Yıldırım cuma namazı çıkışı çocuklarla yakından ilgilenip sohbet etti.