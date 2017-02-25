CHP’nin Şilili reklamcısından Kılıçdaroğlu'na şok!

Kılıçdaroğlu’na büyük şok! Şili’den getirdiği reklamcı Ferrada, Cumhurbaşkanlığı Sistemini getirecek anayasa değişikliği referandumuna 50 gün kalmasına rağmen, ‘hayır’ oyunun ne önerdiğini anlamadığını söyledi. CHP'nin referandum için davet ettiği Şilili reklamcı Francisco Garcia Ferrada, “Ben bir haftadır buradayım, 'Hayır' oyunun ne önerdiğini anlamış değilim" dedi.

CHP'nin referandum için davet ettiği Şilili reklamcı Francisco Garcia Ferrada, CHP Gençlik Kollarınca Kadıköy'de düzenlenen etkinliğe katıldı. Tasarım Atölyesi Kadıköy'de düzenlenen programda konuşan Ferrada, referandum sürecine değinerek, burada önemli olanın "Hayır" oyu vermek değil, bunun sonunda neyin inşa edileceği olduğunu söyledi.

"HAYIR OYU VERDİKTEN SONRA OLACAKLARLA İLGİLİ…"

Hükümetin değişiklik önerdiğini dile getiren Ferrada, "Şu anla aynı olmamak için 'hayır' oyu vermemek lazım. 'Hayır' oyu verdikten sonra olacaklarla bir gelecek inşa etmek lazım. Kampanyayı kazandıracak şey budur." dedi.

Ferrada, "Ben bir haftadır buradayım, 'Hayır' oyunun ne önerdiğini anlamış değilim. Eğer bundan emin olmazsanız, ülkeye politik mesaj, hayal üretemezsiniz. Şahısların bize söylediği 'Hayır oyu verin' cinsinden. Bizim (Şili'de) yaptığımız 'mutluluğun ülkeye tekrar döneceği' şeklindeydi." diye konuştu.

"BURADAKİ DURUM FARKLI"

Şili'de kendisinin yürüttüğü kampanyanın diktatör Pinochet'e karşı olduğunu, ülkesindeki durumun Türkiye'deki durumla aynı olmadığını vurgulayan Garcia Ferrada, "Benim yaptığım, bir diktatöre karşı tanıtım kampanyası gibi bir şeydi, buradaki durum biraz daha farklı" ifadelerini kullandı.

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