Cumhuriyetimizi taçlandıracağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan Manisa’da konuştu: Cumhuriyetimizi daha güçlü bir yönetimle taçlandırıyoruz. 16 Nisan’da parlamento kapıları gençlere, sizlere açılacak. Ama bunun için sandıkları ‘evet’ oyları ile patlatmak durumundayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa'da valilik önünde düzenlenen, 220 milyon liralık yatırımla hayata geçirilen tesislerin toplu açılış töreninde konuştu. Referandum sürecine değinen Erdoğan özetle şöyle dedi:



ANA MUHALEFETİN MALUM TAKINTILARI: Ana muhalefetin malum takıntıları var. 'Rejim değişecek.' Ya bizim rejimle, mejimle işimiz yok. Rejim sorunu bu ülkenin 1923'te bitti. Bizim şu anda yönetim sistemiyle sorunumuz var. Cumhurbaşkanlığı, başbakanlık, bunları birleştiriyoruz. Güçlü bir yürütme organı oluşturuyoruz. Ama bunlar bundan anlamaz. Bunlara 5 koyun ver, kaybedip gelirler.







MİLLETİMİZİN GELECEĞİ İÇİN İSTİYORUZ: Ne diyor CHP, 'Bunlar Meclis'i kaldıracak.' Yahu yalan konuşma, doğru konuş. Tam aksine Meclis'in gücünü artırıyoruz, denetim gücünü artırıyoruz. Cumhuriyetimizi daha güçlü bir demokrasiyle, daha güçlü bir yönetimle taçlandırıyoruz. Biz bu ülkenin ve milletin sevdalısıyız. Biz size âşığız. Türk milletinin aleyhine olacak hiçbir işin içinde yer almayız. Cumhurbaşkanlığı hükümeti sistemini ülkemizin ve milletimizin geleceği için istiyoruz.



BADIRDAYIP DURANLARA BAKMAYIN: Yeni yönetim sistemi arayışımızın gerisinde asırlar boyu yaşanan sıkıntılar, tecrübeler, ortaya çıkan ihtiyaçlar vardır. Siz badırdayıp duranlara bakmayın. Anayasa değişikliğiyle getirilen yeni yönetim sistemi ülkemizin ve milletimizin hayrınadır. Türkiye'yi bugünlere onca engele, badireye rağmen getirdik. Şimdi yeni sistemle geleceğe çok daha güçlü bir şekilde taşıyacağız. Ama bunun için önce 16 Nisan'da sandıkları 'evet'le patlatmak durumundayız.







SADECE MİLLETİMİZ İÇİN: Mevcut sistem, dünkü Türkiye'nin dahi ihtiyaçlarını karşılayamıyordu. Böyle bir sistemle devam etmek, göz göre göre ülkeyi krizlerin, kavgaların pençesine terk etmektir. Son değişikliği şahsıma bağlayanlar var. Biz bu sistemi sadece ve sadece milletimiz için istiyoruz. Türkiye, hedeflerine daha kolay ulaşabilsin diye istiyoruz. Türkiye, terör örgütleriyle mücadelesini daha güçlü şekilde sürdürebilsin diye istiyoruz. Türkiye, bölgesinde ve dünyada daha etkin bir ülke haline gelebilsin diye istiyoruz. Dünyanın en gelişmiş ülkelerinden bugün 57'si başkanlık sistemiyle yönetiliyor. Bu değişikliği ülkemiz daha da kalkınsın, milletimiz daha zengin olsun diye istiyoruz. Ülkemize diz çöktürmek için uğraşanlara karşı daha güçlü bir mücadele vermek için istiyoruz. Tüm bu sebeplerle tek millet için, tek bayrak için, tek vatan için, tek devlet için evet diyor muyuz?



YÖNETİM MİLLETİN ELİNE GEÇİYOR: Siyasi hayatımız boyunca millete hâkim olmak için değil, bu millete hizmetkâr olmak için çalıştık. Bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğiz. Cumhurbaşkanlığı seçimleri millete hizmetkar olma seçimleri olacaktır. Kimin millete söyleyecek sözü varsa, projesi, planı, programı, icraat hevesi, gücü varsa o cumhurbaşkanı olacak. Millete rağmen milleti yönetme hayaliyle yanıp tutuşanların, ekmeden biçmeyi adet edinenlerin devri 16 Nisan'da kapanıyor. Birileri diyor ki 'Çoluk çocuğa mı bırakacağız.' Siz buna cevap vereceksiniz. 16 Nisan parlamentonun kapısını gençlere, sizlere açma günüdür.







BU MİLLİ BİRLİK SEFERBERLİĞİ: Şimdi sıra millette. Ben milletime güveniyorum. Benim milletim inşallah, AK Parti'ye, MHP'ye, CHP'ye, hatta HDP'ye gönül veren kardeşlerime sesleniyorum. Gelin birleşelim ve 16 Nisan'da bu reformu halledelim.



İDAM KARARI İÇİN DE MİLLETE GİDERİZ

(İdam isteriz sloganları üzerine) "İdam talebi parlamentoya gelir, parlamentodan geçtiği anda bana geldiğinde, ben bunu onaylarım. Fakat bir sıkıntı, anayasa değişikliği gerektiriyor. İşte ayın 16'sı bunun da bir cevabı olacak. Gerekirse bunun için de bir referandum yolu açabiliriz. CHP ne diyor 'Biz Mustafa Kemal'in partisiyiz' Ne diyor Gazi, 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.' Milletin dediğine niye uymuyorsun. Uyacaksın. Uymazsan uydurur bu millet."







8 MART'TA RUSYA'DA OLACAK

Türkiye ile Rusya arasında yaşanan uçak krizinin ardından gerçekleştirilemeyen Türkiye- Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi toplantısı, 9-10 Mart'ta Rusya'da yapılacak. 2010'da oluşturan ÜDİK mekanizmasının altıncı toplantısı 15 Aralık 2015'te planlanmış, ancak uçak krizinden dolayı gerçekleşmemişti. Erdoğan ve Putin, 9-10 Mart'ta Rusya ÜDİK toplantısında normalleşme sürecini ve bölgesel gelişmeleri değerlendirecek. Kremlin de Erdoğan'ın 8 Mart'ta Rusya'ya geleceğini duyurdu.