Cumhuriyet’in yalan haberi böyle tescillendi

Cumhuriyet gazetesi 20 Şubat tarihli manşetinde "Erdoğan'ın milisleri" başlıklı haberle bir algı operasyonuna daha imza atarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünürü Orhan Uzuner'in darbe ve deprem gibi olumsuz durumlarda haberleşmek amacıyla kurduğu Kardeş Kal Türkiye Platformu'nu hedef almıştı. Cumhuriyet gazetesi gerçek dışı ifadelere yer verdiği haberiyle alakalı bugün bir tekzip yayınlayarak bir kez daha gazetecilik ahlak ve ilkelerine uymadığını kabul etti.

Cumhuriyet Gazetesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve ailesini hedef alan yalan ve iftira dolu haber yaptığını itiraf etti.

Cumhuriyet Gazetesi bugün (25,02,2017) yayınlanan nüshasında tekziple okuyuculara yalan haber yaptığını böyle duyurdu. İşte o metinden öne çıkan kısımlar;

"GERÇEKLE BAĞDAŞMAYAN BİR ALGI OLUŞTURMAK AMAÇLAMIŞTIR" İTİRAFI

Cumhuriyet Gazetesinde yapılan haberde, gerek ilk sayfada atılan sürmanşette, 'Erdoğan'ın milisleri ' denilerek , ülkesi, milleti ve devletinin bekası için gönüllülük esası içinde görüş alışverişinde bulunan, darbe ve deprem gibi olumsuz durumlarda haberleşmek için Whatsap grupları kuran kişileri silahlı olarak göstermeye çalışmak ve diğer yandan da Cumhurbaşkanımızla irtibatlandırmak suretiyle gerçekle bağdaşmayan bir algı oluşturmak amaçlamıştır.