X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER Cumhuriyet’in yalan haberi böyle tescillendi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

Cumhuriyet’in yalan haberi böyle tescillendi

  • Giriş Tarihi: 25.2.2017 11:47 Güncelleme Tarihi: 25.2.2017 11:50
Cumhuriyet’in yalan haberi böyle tescillendi
Cumhuriyet’in yalan haberi böyle tescillendi

20 Şubat tarihli manşetinde "'ın milisleri" başlıklı haberle bir algı operasyonuna daha imza atarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünürü Orhan Uzuner'in darbe ve deprem gibi olumsuz durumlarda haberleşmek amacıyla kurduğu Kardeş Kal Türkiye Platformu'nu hedef almıştı. Cumhuriyet gazetesi gerçek dışı ifadelere yer verdiği haberiyle alakalı bugün bir tekzip yayınlayarak bir kez daha gazetecilik ahlak ve ilkelerine uymadığını kabul etti.

Cumhurbaşkanı 'ı ve ailesini hedef alan yalan ve iftira dolu haber yaptığını itiraf etti.

Cumhuriyet Gazetesi bugün (25,02,2017) yayınlanan nüshasında tekziple okuyuculara yalan haber yaptığını böyle duyurdu. İşte o metinden öne çıkan kısımlar;

"GERÇEKLE BAĞDAŞMAYAN BİR ALGI OLUŞTURMAK AMAÇLAMIŞTIR" İTİRAFI

Cumhuriyet Gazetesinde yapılan haberde, gerek ilk sayfada atılan sürmanşette, 'Erdoğan'ın milisleri ' denilerek , ülkesi, milleti ve devletinin bekası için gönüllülük esası içinde görüş alışverişinde bulunan, darbe ve deprem gibi olumsuz durumlarda haberleşmek için Whatsap grupları kuran kişileri silahlı olarak göstermeye çalışmak ve diğer yandan da Cumhurbaşkanımızla irtibatlandırmak suretiyle gerçekle bağdaşmayan bir algı oluşturmak amaçlamıştır.