Dakika dakika ihanet hazırlığı

3. Ana Jet Üssü’nde iki helikoptere gün boyu binlerce mermi, 4 makineli tüfek, el bombaları, ağır silahlar yükleyen FETÖ’nün ihanet timinin, baskına giderken telefonların SIM kartlarını söküp attıkları belirlendi

Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz gecesi aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaldığı Marmaris'teki otel ile İstanbul'da Moda Deniz Kulübü'ne baskın yapan MAK timlerinin Konya 3. Ana Jet Üssü'nde gün boyu yaptıkları darbe hazırlığının görüntüleri ortaya çıktı. MAK timlerinin, 'tim imamı' Başçavuş Yılmaz Bahar'ın talimatıyla iki helikoptere binlerce mermi, 4 makineli tüfek, parça tesirli el bombaları ve ağır silahlar yükledikleri, baskına giderken de cep telefonlarının SIM kartlarını söküp attıkları belirlendi.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili hakim karşısına çıkan Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki MAK timinde yer alan birçok asker, FETÖ ile irtibatlarını inkar ederek darbeden haberlerinin olmadığını ileri sürdü. Ancak Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada hainlerin darbe girişimi için gün boyu hazırlık yaptıkları ortaya çıktı.



KAMERALARA YANSIDI

İstanbul'da düğüne katılan Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal ile 8 generali rehin alan Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görevli MAK timlerinin imamı Başçavuş Yılmaz Bahar'ın da aralarında bulunduğu 21 kişilik ihanet timinin, 15 Temmuz sabahı saat 07.03'te, 3'ü askeri 6 araçla Yalova'ya gitmek için üsten çıktıkları belirlendi. Bahar'ın fazla cephane ve parça tesirli el bombaları almaları için timdeki personele emir verdiği belirtildi. Konya 3. Ana Jet Üssü'nün incelenen güvenlik kameraları görüntülerinde ihanet timlerinin darbe için yaptıkları hazırlığa günün ilk saatlerinde başladıkları, 21 kişilik timin üsten ayrılmasının ardından saat 09.17'de bu kez Caugar tipi iki helikopterin suikast için hazırlandığı ortaya çıktı. Kalkışma için hazır hale getirilen 2 helikopterin 4 pilot tarafından 17.50'de üsten ayrılarak Yalova'ya götürüldüğü, orada 21 kişilik timle buluşarak önce İstanbul'da Hava Kuvvetleri Komutanı ile 8 generali rehin aldığı, sonra da timdeki bazı personelin Marmaris baskınına katıldığı belirlendi. İki helikopter darbe girişiminin bastırılmasının ardından Akıncı Üssü'nde bulundu.



'KALP NAKLİ' KODUYLA

Helikopter pilotlarından Üsteğmen Mustafa Şenyüz, ifadesinde Yalova'ya gittikten sonra Yarbay Kenan Comart'ın sivil kıyafetle kendilerini karşıladığını söyledi. Comart'ın o üste görev yapmadığını ancak sivil kıyafetlerle orada bulunduğunu belirten Şenyüz, "Niçin buraya geldiğimizi sorduğumuzda Yarbay Comart 'kalp nakli' şeklinde cevap verdi. Kenan Comart, Binbaşı Mehmet Fatih Özkan'a 'personelin haberi var mı, ekip görevi biliyor mu?' diye sordu. 'Haberleri yok' cevabını verdikten sonra Comart 'Bu gece çok önemli bir görev yapacağız' dedi. İstanbul'da kuvvet komutanları ve paşaların düğünde olduğunu belirterek oradakileri silah zoruyla alıp, ağızlarını bantlayıp, Ankara'ya götüreceğimizi söyledi. Direniş olursa MAK personelinden Ömer Vurgun'un silah kullanma yetkisi olduğunu da açıkladı" dedi.







SAVAŞA GİDER GİBİ...

Helikopterlerin sağ kapılarına makineli tüfek ile fastdrop hızlı indirme halatı yerleştiren MAK timlerindeki görevlilerin, saat 11.03'te helikopterlere yakıt ikmali yaptığı, 16.50'de ise binlerce mermi, parça tesirli bomba ve ağır silahların helikopterlere yüklendiği görüldü.