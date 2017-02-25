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Doğan’ın basın özgürlüğüne müdahalesi hâkimden döndü

NAZAN ERDEM
  • Giriş Tarihi: 25.2.2017
Doğan’ın basın özgürlüğüne müdahalesi hâkimden döndü
Doğan’ın basın özgürlüğüne müdahalesi hâkimden döndü

'ın, köşe yazıları nedeniyle, Sabah gazetesi Adana Bölge Temsilcisi 'na açtığı 30 bin liralık tazminat davası mahkemece reddedildi. Doğan Grubu'nun patronu Aydın Doğan, Ramoğlu'nun Sabah Güney ekinde 7-10-17 Ekim'de yayımlanan 3 köşe yazısında kişilik haklarının ağır şekilde ihlal edildiğini ve hakarete uğradığını öne sürerek dava açtı. Adana 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada Ramoğlu'nun avukatı Bahadır Eraslan "Müvekkilim, köşe yazarlığı yapmakta olup, ülkemizdeki gelişmeleri köşesinde irdelemekte ve kamuoyu ile paylaşmaktadır. Dava konusu yayınlar basın özgürlüğü çerçevesinde hazırlanmıştır. Bu yayın anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile koruma altına alınan 'ifade özgürlüğü' ve 'düşünce ve kanaati açıklama, yayma' sınırları içinde değerlendirilmelidir" dedi. Davayı sonuçlandıran mahkeme, tazminat talebinin reddine karar verdi.