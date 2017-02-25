FETÖ’nün AYM oyunu

Darbe girişimine destek verdikleri gerekçesiyle tutuklanan ve kamudan ihraç edilen FETÖ'cüler yeni bir sinsi plan peşinde.

Son 3 ayda Anayasa Mahkemesi'ne yapılan bireysel başvurularda yüzde 300'lük artış yaşanırken, FETÖ'cüler Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) doğrudan başvuru yapabilmek için AYM'yi tıkamak amacıyla harekete geçti. Darbe girişiminden sonra faaliyete geçirilen Gaziantep Bölge İstinaf Mahkemesi Başkanı Hâkim Kenan Şenlik, FETÖ'cü hainlerin sinsi planına dikkat çekerek, "Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru sayısının bu yıl 100 bini aşacağı aşikâr. Anayasa Mahkemesi'nin yılda ortalama 20 bin başvuruyu karara bağladığı dikkate alındığında bu başvuruların 5 yılda sonuçlanabileceği ortaya çıkıyor. 5 yıllık bir karar süreci AİHM'ye göre makul sürenin aşılması kabul edilmektedir. Tedbir alınmazsa AİHM, Anayasa Mahkemesi'ni devre dışı bırakabilir" dedi.