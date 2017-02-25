Gülen’in ‘Binde birini tanımam’ sözü yalan

Gülenin ABD’ye gidene kadar askeri akademiden mezun olan her öğrenciye rütbelerini kendi eliyle taktığını belirten Colorado imamı Hasan Polat, “Bu açıdan Gülen’in darbe sonrası ‘Binde 1’ini bile tanımam’ sözü apaçık bir yalandır” dedi

Terör örgütü FETÖ'nün ABD Colarado Bölge İmamlığı sıfatıyla yönetici olarak faaliyet gösteren ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan HASAN Polat'ın savcılık ifadesi FETÖ/PDY İstanbul ana iddianamesinde yer aldı.

FETÖ ile 1986 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde eğitim görmeye başladığı dönemde "Işık Evleri"nde tanıştığını anlatan Polat, zaman içerisinde Türkiye Ege bölgesinin eğitim müfettişliği ve sorumluluğu görevine kadar yükseldiğini, 2001 yılında ise örgüt dışı biriyle evlilik yaptığından dolayı Ege Gaziantep bölgesine sürgün edildiğini ileri sürdü.

Gaziantep'te örgüt bağlarını yeniden düzelttiğini anlatan Polat, 6-7 ay sonra ABD'de Colorado eyaleti sorumluluğuna atandığını, Gülen'in evinde 10 gün kaldığını dile getirdi. Bir dönem örgütün kriptoloji sorumlusu olduğunu da belirten Polat, şu iddiaları dile getirdi:

"FEM dershanesi binasının 5. katındaki Gülen'in vaaz konuşmalarının kriptoloji sorumluğunu da yaptım. Gülen'in kayıt altına aldırdığı konuşmasında geçen özel mesajların yer aldığı metrajları kesip yeni bir kasede aktararak hangi bürokrasi veya birimle ilgiliyse o birimlere dağıtıyorduk. Örneğin; Türk Silahlı Kuvvetleri veya yargı teşkilatı ile ilgili mesajı bu yerlerin imam adı altındaki örgüt sorumlularına dağıtılmaktaydı. Gülen'in kullandığı tabirlerden neyi ifade etmek istediği ve hangi talimatı verdiği konusunda uzmanlığım bulunmaktadır. Konuşmalarının yaklaşık 2-3 dakikalık kısımlarında istediği talimatları verebilmektedir.

RÜTBEYİ GÜLEN TAKARDI

1994 yılından sonra murakıp dediğimiz ve 3-5 subayla ilgilenen ekip sorumluları mesleki görünümlerini değiştirdiler.

Cemaatteki görevlerini bırakıp gerçekten esnaflık yapmaya başladılar. Gülen'in ABD'ye gittiği tarihe kadar bu murakıplar Altunizade FEM dershanesine özel arabayla gelirler, gizli arka kapının kumandası kendilerinde bulunur, kimseye görünmeden bu kapıdan girerler ve asansörle direkt 5. kata çıkarlardı.

Gruplar birbirini görmeden 3'lü 5'li gruplar halinde Gülen'in özel odasına geçerler ve Gülen her gurupla ayrı görüşürdü. Mezun olan öğrenciler mezuniyet töreni sonrası yine 3'lü 4'lü gruplar halinde Gülen'in özel odasına gelirler, Gülen rütbelerini kendi eliyle takar ve dua ederdi.

15 Temmuz sonrası darbeci olarak yakalanan Murat Şirzai, İhsan Bakar gibi isimler yüzbaşı sonrası bütün rütbelerini Gülen'e getirmişler ve aynı seremoni ile onun elinden bizzat yeni rütbelerini takmışlardır.

EN MEŞHURU ADİL ÖKSÜZ



Amerika'ya gittiği tarih olan 1998 yılına kadar bu seremoni bütün harp okulu mezunlarına ve rütbe değişimi yapan askerlerin tamamına mutlaka uygulanmıştır. Bu açıdan Gülen'in darbe sonrası 'Binde 1'ini bile tanımam' sözü apaçık bir yalandır. O tarihten beri İstanbul ve Ankara başta olmak üzere askeri üstlerin ve kolorduların bulunduğu bütün illerde irtibatı temin etmek üzere esnaf görünümlü cemaat mensupları istihdam edilmektedir. Bazen örgüt okullarında, bazen de Milli Eğitim'de olabildikleri gibi, esnaflık da yapabilen bu isimlerin, en meşhuru darbenin ertesi günü ismi medyaya yansıyan Adil Öksüz'dür. Bu şahıs Gülen'in özel yetiştirdiği mollalarından olup cemaatten çıkmadan önce benim de yakın arkadaşımdı."



Mollaların imamının son 25 yıldır Cemal Türk isimli hoca olduğunu öne süren Polat, iddialarını "Bu mollalardan meşhur olan bazıları Mustafa Yeşil, Rıdvan Kızıltepe, Ahmet Kurucan gibi isimlerdir. Adil Öksüz'ün ise 20 yıldır Mustafa Özcan'ın yardımcısı olarak Hava Kuvvetleri'nden sorumlu olduğunu düşünüyorum" sözleriyle destekledi.

Savcılık makamı, Polat'ın iddialarına konu olan askerlerden Murat Şirzai'nin darbe girişimi tarihinde kritik bir görev olan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı istihbarat Başkanı olarak Tuğamiral rütbesiyle; İhsan Bakar'ın ise Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Harekât ve Eğitim Daire Başkanı olarak aynı rütbede görev yaptığını ve darbe girişimi soruşturması kapsamında tutuklandıkları bilgisine de iddianamede yer verdi.