Hainler, polisi böyle şehit etti

SABAH, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast için Marmaris'te kaldığı oteli basan darbeci askerlerin, şehit ettiği polis memuru Nedip Cengiz Eker'in son görüntülerine ulaştı. Daha önce yayımlanmayan görüntülerde, Erdoğan'ın konakladığı otele önce Özel Harekât ekiplerini taşıyan bir polis aracı, ardından da şehit polis memurunun içinde bulunduğu sivil polis aracı geliyor. Darbeci askerlerin ateş açması üzerine aşağıya inen polisler, kendi araçlarını siper alarak otelin girişindeki hainlerle çatışıyor. Bir süre devam eden çatışma sırasında polis memuru Nedip Cengiz Eker, darbecilerin açtığı ateşle vurularak şehit oluyor. Çatışmada polis memuru Nedip Cengiz Eker ve Cumhurbaşkanlığı koruma polisi Mehmet Çetin şehit olmuştu.



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Başsavcı Necip Topuz, "Mehmet Çetin'in, suikast timinin komutanı Binbaşı Şükrü Seymen'in silahından çıkan kurşunla şehit olduğu, DNA testiyle belirlendi. Polis memuru Eker'i şehit eden kurşunun da hangi silahtan çıktığı tespit edildi. Silahı kimin kullandığını saptamak için DNA incelemesi sürüyor" şeklinde konuştu.





Darbeci askerlerin ateş açması üzerine aşağıya inen polisler, kendi araçlarını siper alarak çatışıyor. Çatışmada polis memuru Eker, vurularak şehit oluyor.





Nedip Cengiz Eker