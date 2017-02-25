Kahramankazan ‘evet’te birleşti

15 Temmuz gecesi darbecilerin karşısına dikilen Kahramankazanlı gaziler ve şehit yakınları: Referandumda FETÖ ile aynı safta olmayacağız. Daha güçlü Türkiye için, dünyaya ‘dur’ diyen liderimiz için 16 Nisan’da ‘evet’ diyeceğiz

FETÖ'nün 15 Temmuz ihanetinde gösterdikleri kahramanlıklardan dolayı 'Kahraman' sıfatını alan Kazanlılar, 16 Nisan'da yapılacak referandumda 'evet' diyerek bir kez daha milli iradenin yanında olduklarını gösterecek. SABAH'ın sorularını cevaplayan şehit yakınları ve gaziler neden 'evet' diyeceklerini şöyle anlattı:



KOALİSYONLARDAN ÇOK ÇEKTİK

ŞEHİT ÜMİT GÜDER'İN EŞİ TÜRKAN GÜDER: "Eşim ve oğlum darbe girişimi haberini alır almaz Akıncı Üssü'ne gitti. Ben de kısa bir süre sonra onların yanına gittim. Kazan Belediyesi, darbecileri engellemek için elektrikleri kesti, vatandaşlar uçakların görüş açısını bozmak için samanlıkları ateşe verip, lastikleri yaktı. O gün bize ateş edenlere asker değil 'hain' diyorum. Darbeye karşı durarak hep bir ağızdan İstiklal Marşımızı söyledik. Sonra üzerimize ateş açıldı. Eşim şehit, oğlum ise gazi oldu. Vatan sağ olsun. Bu ülke koalisyonlardan çok çekti. İhtilalleri ve yapılan haksızlıkları unutmadık. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bize her zaman dik durmamız gerektiğini öğretti. Halkın içinden gelen biri olarak, bizim her zaman yanımızda oldu. Biz de onun hep yanında olacağız. Referandumda 'evet' dersek, bir daha milletin iradesini engellemeye kimsenin gücü yetmez."



DAHA GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE İÇİN

ŞEHİT ÖMER TAKDEMİR'İN BABASI NİHAT TAKDEMİR: "Oğlum 15 Temmuz'da ekranlarda Cumhurbaşkanımız'ın davetini görünce, 'Baba, Cumhurbaşkanımız çağırıyor, ben burada duramam' dedi. Arkadaşlarıyla beraber Akıncı Üssü'ne gitti. Daha sonra şehit olduğu haberini aldık. Devletimiz, zor günlerimizde hep yanımızda oldu. Kahramankazan'da 16 Nisan'da 'evet' oylarının yüzde 70'i aşacağını düşünüyorum. Daha güçlü bir Türkiye için, dünyaya 'dur' diyen liderimiz için biz 'evet' diyoruz."



BAĞIMSIZLIĞIMIZI KORUMAK İÇİN

GAZİ SİNAN COŞKUN: "Darbeleri büyüklerimizden duyup, tarih kitaplarından okumuştuk. Televizyonlarda Boğaz Köprüsü'nün kapatıldığını görünce merakımız arttı. Kısa süre sonra olayın iç yüzünü öğrendik. Camilerden yükselen salâ seslerini duyunca, evde durmak bize haram oldu. Vatanımız ve milletimiz için Akıncı Üssü'ndeydik. Referandumda da vatan ve milletimiz için 'evet' diyeceğiz. Bağımsızlığımızı korumak için, üreten güçlü bir Türkiye için desteğimiz 'evet' diyeceğiz."



ÖNCE VATAN DEDİĞİMİZ İÇİN 'EVET...'

GAZİ HAYDAR ÜNAL: "15 Temmuz'da Akıncılar Üssü'ndeydik. Oğlum vuruldu. Ayakkabılarının ve kendisinin ayrı taraflara düştüğünü görünce, oğlumun üzerine kapaklandım. Biz vatan sevdalısıyız. Vatan olmadı mı evlat neye yarar? Referandumda FETÖ ile aynı kararda olmayacağız. Önce vatan dediğimiz için 'evet' diyeceğiz."



KAHRAMANKAZAN 'EVET' DİYECEK

GAZİ SÜLEYMAN AKDENİZ: "Darbe girişiminin yapıldığı gece uçaklar alçak uçuş yapıyordu. Darbeyi engellemeye 5 arkadaş gittik ve 5 arkadaş da gazi olarak döndük. Türkiye'nin cumhurbaşkanlığı sistemiyle beraber daha güçlü olacağına inanıyoruz. Kahramankazanlıların tercihi 16 Nisan'da 'evet' olacak."



18 YAŞA 'EVET'

GAZİ NURETTİN ERDAL: "Olay gecesi haberi duyunca eşimden eşofmanlarımı istedim. Eşim 'gitme' demesine rağmen soluğu Emniyet Genel Müdürlüğü'nde aldım. Oradaki tehlike atlatılınca Akıncı Üssü'ne geçtik. 'Ne Mutlu Türküm Diyene' diyerek darbecilere karşı dururken, gece yarısı 4'e 5 kala üzerimize ateş açıldı. Kurşunların bedenime isabet etmesi sonucu bacağımda 4 santim kadar kısalma oldu. Ama bu kesinlikle zoruma gitmiyor. 18 yaşında, oy kullanıp milletvekili seçiyorsak, 18 yaşında da milletvekili seçilmeliyiz. Cumhurbaşkanlığı sistemini destekliyoruz."