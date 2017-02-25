Küstah profesör hesap verecek

Muhabirimiz Selva Ünal’a kafa atan Prof. Dr. Türkkaya Ataöv hakkında hakaret ve kasten yaralamadan 3 yıla kadar hapis istemiyle suç duyurusunda bulunduk

SABAH gazetesine seviyesizce dil uzatan ve muhabirimiz Selva Ünal'a kafa atarak hakaret eden Prof. Dr. Türkkaya Ataöv yargıya hesap verecek. Gazetemizin hukuk servisi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na Ataöv hakkında 'kasten yaralama ve hakaret'ten dolayı suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusu dilekçesinde, Bangladeş Büyükelçiliği'nin düzenlediği Uluslararası Ana Dil Resepsiyonu'nda Ataöv'ün Sabah gazetesi ismini duyunca sinirlenerek, muhabirimiz Selva Ünal'a, "Öyle bir gazete yok! Bedava dağıtılan gazete gazete değildir!" diye iftira attığı vurgulandı. Ünal'ın "Öyle bir gazete var ve bedava değil, insanlar kendi istekleriyle para verip alıyor" dediği anlatılan dilekçede, Ataöv'ün muhabirimize, "Akılsız, kafasız, geri zekâlı" gibi aşağılayıcı sözler kullanıp, "sana bir şey diyeceğim" diyerek yanına çağırdığı Ünal'a kafa atarak yaraladığı kaydedildi.

Selva Ünal'ın "Ne yapıyorsunuz?" diyerek karşılık verdiği Ataöv'ün "Kafan belki yerine gelir" dedikten sonra resepsiyonu terk ettiği ifade edildi. Suç duyurusunda Ataöv hakkında kasten yaralama suçundan bir yıldan üç yıla, hakaret suçundan ise 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası talebiyle kamu davası açılması istendi.



ÖZRÜ KABAHATİNDEN BÜYÜK

Gazetemize açıklama yapan Prof. Dr. Ataöv kendini savunurken,"Ben muhabirinize genel gazetecilik çerçevesinde ders vermeye çalıştım. Ben 85 yaşındayım.Kafadan kafaya akıl geçsin diye kafa vurdum. Eğer onu üzdüysem ben de üzülürüm, kendisinden özür dilerim" diye konuştu.