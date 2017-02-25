FETÖ’cü polis şefi Nazmi Ardıç’tan Şike Kumpası davasında şok itiraf: Cep telefonuma ByLock indirdim ama kullanmadım.

Silivri'de görülen Şike Kumpası davasında önemli bir gelişme yaşandı. FETÖ'nün polisteki kilit isimlerinden tutuklu sanık Nazmi Ardıç, örgüt bağını itiraf etti.

Duruşmaya Aziz Yıldırım, Ümit Karan, İbrahim Akın, Mecnun Otyakmaz gibi ünlü spor adamları da girdi. Mahkeme, bu isimlerin müdahil olmasına karar verdi. İstanbul Organize Şube eski Müdürü Nazmi Ardıç ise dün görülen davada söz istedi. Dosyada aleyhine hiç bir delilin bulunmadığını söyledi. Fakat kimseyi ikna edemedi. Casusluk ve darbeden de yargılanan Ardıç'ın şu sözleri, FETÖ üyeliğini açıkça gösterdi: ByLock kullanmadım. Telefona indirmiş olabilirim. Hatırlamıyorum ama kullanmadım.

NAZMİ ARDIÇ

Teröristbaşı Gülen'den talimat aldı. Ergenekon, Askeri Casusluk, Şike operasyonlarına imza attı. 17-25 Aralık kumpasını hazırladı. 20 Nisan 2015'te de tutuklanıp hapse atıldı.

CAN DÜNDAR

FETÖ'cülerle gizli ihanet planları yaptı ama yakalandı. Örgütün talimatıyla devlet sırlarını Cumhuriyet'te yayınladı. Vatana ihanet davası açılınca da Almanya'ya kaçtı. (Takvim)

CAN DÜNDAR FİRARİ PARALEL POLİSLE NE KONUŞTU?