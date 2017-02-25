Türkiye’yi 3 kat büyütme sözü veriyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa'daki açılış töreninde ekonomiye dair de şu mesajları verdi:

PATİNAJ YAPIYOR: Hamdolsun 2003'ten sonra Türkiye'yi 3 kat büyüttük. Bununla birlikte artık mevcut yönetim sistemiyle daha fazla yola devam edemeyeceğimizi görüyoruz. Patinaj yapıyor, patinaj. Çözüm konusundaki teklifimiz Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi. Bu sistemle Türkiye'yi kısa sürede en az bir üç kat daha büyüteceğimizin sözünü milletimize veriyoruz. Varsa başka teklifi olan ortaya koysun, onu da tartışalım. Ama siz hiçbir teklif ortaya koymadan, 'sakın mevcut sisteme dokunmayın, böyle gelmiş böyle gitsin' derseniz bu milletin hiçbir derdine derman olamazsınız.



EVET DEMEK HIZLI TREN DEMEKTİR: Biz gelene kadar yüksek hızlı tren var mıydı bu ülkede. Şimdi var mı, var, olay bu. Evet demek yüksek hızlı tren demektir. Ankara-Afyon- Uşak-Manisa-İzmir hızlı tren hattı bölüm bölüm inşa ediliyor. Bu hat devreye girdiğinde Ankara-Manisa arası 3 saatin de altına düşüyor. Evet demek bölünmüş yolların, havalimanlarının daha da artması demektir. Evet demek dünyanın en büyük havalimanına bu ülkenin sahip olması demektir. Önümüzdeki yıl ilk etabını açıyoruz İstanbul'da. Yılda inşallah 150 milyon yolcu kapasiteli havalimanına sahip oluyoruz 2023'te. Biz buyuz ya.