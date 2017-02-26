140 karakterle yarım aydın olunur

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kitap okumaya ayırdığımız sürenin yılda 10 saati bulmaması bize yakışmıyor. 140 karakterlik aforizmalarla alim olunamaz. Sadece malumatfuruş (bilgiçlik taslayan) ya da yarım aydın olunabilir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün CNR İstanbul Uluslararası Kitap Fuarı açılışına katıldı. Erdoğan bu yıl 15 Temmuz temasıyla açılan fuarda yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi;

Destanlarla, kahramanlıklarla dolu bir geçmişe sahip olmamıza rağmen maalesef bu zengin birikimi ne beyaz perdeye, ne de sahneye yeterince aktarabiliyoruz. Elbette sözlü kültürün toplumsal hayatımızda önemli bir yer tutmasının bunda payı vardır ancak şunu unutmamalıyız ki söz uçar yazı kalır. Batı toplumları kendi zihin dünyalarına iz bırakan hadiseleri sürekli yeniden işleyerek, bunların unutulmasına izin vermiyor. Bizim yaşadıklarımızla mukayese edildiğinde devede kulak kalacak kimi tarihi olaylar abartılarak hatta çarpıtılarak tekrar tekrar karşımıza çıkartılıyor. Biz kendi tarihimizi yazmayınca maalesef başkalarına esir oluyoruz. Bu ülke on yıllar boyunca 'Geceyarısı Ekspresi' gibi 3'üncü sınıf kara propaganda filmlerinin lekesini temizlemek ile uğraştı. Bu mücadele farklı şekilde bugün de devam ediyor.

Teröristleri kahramanlaştıran, gerçek mağdurları yok sayan, ülkemizi töhmet altında bırakan yayınları gerisinde art niyetli bir kurgu bulunuyor. Bu tavrın en çarpıcı örneği 15 Temmuz'dur. Bu aziz milletimizin o gece 248 şehit ve 2 bin 193 gazi pahasına ortaya koyduğu şanlı direniş görmezden gelinmiştir. Hatta yapılan yayınlarda darbenin başarıya ulaşması konusunda örtülü temennileri görmemek mümkün değildir. Çin'in meşhur Tiananmen Meydanı'ndaki fotoğraf karesine yıllarca gıpta ile bakanlar, Boğaz Köprüsü'ndeki, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki cesaret abidelerini görmemişlerdir. Bu açıdan fuarın 15 Temmuz demokrasi destanını ana tema olarak belirlemesini önemli görüyoruz. O gece yaşananların farklı edebiyat ve sanat dalları aracılığı ile işlenmesi büyük önem arz ediyor. Bu konularda da başkalarının insafına bel bağlayamayız. Ödünç akılla, ödünç kavramlarla, sipariş çalışmalarla bir yere varamayacağımızı kabul etmeliyiz. Kendi hikayemizi, kendi eserlerimizi ama nitelikli eserlerimizi önce kendimiz anlatmalıyız.

Teknoloji fırsatlarına sırt dönmek şüphesiz yeldeğirmeniyle savaşmak gibi. Ancak arama motoru ile, internetteki bilgi kırıntılarıyla, 140 karaktere sığdırılmış aforizmalarla gerçek bilgiye vakıf olunamaz, alim hiç olunamaz. Bu şekilde sadece malumatfuruş (bilgiçlik taslayan) olunabilir, yarım porsiyon aydın olunabilir, başka bir şey olunamaz. Bilgi, ilim, idrak için fikir çilesi çekmek gerekir. Ecdadımız böyle yapmıştır.



DİRİLİŞ'İ ÖVE ÖVE BİTİREMEDİLER



Körfez ülkeleri seyahatim sırasında kadını erkeği Diriliş "Ertuğrul" dizisini anlata anlata bitiremedi. Demek ki yapınca oluyor. Dedim ki 'Bunun gerisi gelecek' Her yerde övgüyle bunu dinledik.

Günde 3-5 saatini TV ve daha fazlasını internete ayıran insanımızın, kitap okumaya ayırdığı saatin yılda 10 saati bulmaması bize yakışmıyor. Kitap okuma oranının 2023 hedeflerine uygun olması lazım.

Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi ile hedefimiz 5 milyon kitabı milletimizin hizmetine 24 saat sunmak.



19 ÜLKEDEN 300 YAYINEVİ



Açılışta konuşma yapan Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, fuarın ana temasının "15 Temmuz" olmasına vurgu yaparak, "Demokrasi mücadelemizin daha iyi idrak edilmesi bakımından büyük önem arz ettiğini bir kez daha belirtmek istiyorum. Bu vesileyle şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize şifalar diliyorum." diye konuştu. Fuarın etkinlik ve yayınevi sayısı bakımından ulaştığı yüksek seviyeye dikkati çeken Avcı, yayıncılık alanına da büyük katkılar sunacağını kaydetti. İstanbul Uluslararası Kitap Fuarı'na 19 ülkeden 300 yayınevi katılıyor.



TURKUVAZ STANDINDA KİTAP İMZALADI



Cumhurbaşkanı Erdoğan, kitap fuarının açılışını yaptıktan sonra stantları gezdi. Erdoğan, SABAH-Turkuvaz kitap yayın standına gelerek, Yalçın Akdoğan'ın yazdığı "Siyasi Liderlik ve Erdoğan" kitabını imzaladı. Yaklaşık 20 dakika boyunca stantta kitapları imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapılan çalışma dolayısıyla teşekkür etti. Siyasi liderlik kitabını gençlere kaynak kitap olması amacıyla kaleme aldığını belirten Yalçın Akdoğan da "Erdoğan gibi karizmatik, dönüştürücü lider Türk siyasi hayatında, yakın zamanda gelmedi" dedi.





Erdoğan'a, Necip Fazıl Kısakürek'in torunu Emrah Kısakürek (solda) ve Basın Yayın Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Münir Üstün (sağda) tarafından Kısakürek'in kitapları hediye edildi.





Fuarın açılışında Erdoğan özellikle gençlerin büyük ilgisini gördü. Vatandaşlar 'evet' yazılarıyla referandum desteğini gösterdi.