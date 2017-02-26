Aydın Doğan'ın cunta bildirisinden kim utanmalı?

Melih Altınok bugünkü yazısında dün Hande Fırat imzasıyla dikkat çeken ve muhtıra kokan 'Karargah Rahatsız' manşetini analiz etti. Doğan medyasının kaynağı belirsiz çirkin manşetinin kodlarını inceleyen Altınok yazısında çarpıcı ifade ve tespitlere yer verdi.

İşte Melih Altınok'un bugünkü yazısından öne çıkanlar;

Dün Hürriyet'in manşetinde, Ankara Temsilcileri Hande Fırat'ın yaptığı "7 Eleştiriye 7 yanıt" haberi vardı.

Ancak gazete, basın tarihinin en rezil operasyonları arasında yerini mutlaka alacak olan asıl mesajını içeriden sayfa manşeti olarak görmüştü.

Aynen şöyle:

"Karargah rahatsız!"

Elbette kaynak belirtilmeyen haberde, ordu içerisindeki bazı unsurların, TSK'nın, halkın ve onun seçtiği sivil siyasilerle uyumlu işleyişinden rahatsız olduğu anlatılıyordu.

Evet, bildiğiniz cunta bildirisi işte.

2003'te yine bir Ankara Temsilcisi olan Mustafa Balbay'a Cumhuriyet'te attırılan "Gençsubaylar tedirgin" manşetinin kardeşi...

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Rahatsız olan Karargah değil Aydın Doğan!

AYDIN DOĞAN SONUNDA GAZINI ÇIKARDI