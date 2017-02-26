Başbakan Binali Yıldırım konuşuyor

Başbakan Binali Yıldırım Kahramankazan'da halka hitap ediyor.

İşte Yıldırım'ın konuşmasından satır başları

"Milli iradeye sahip çıkmanız bütün dünyada örnek oldu. Kahramankazan 16 Nisan'da sandığa gidecek ve 15 Temmuz darbecilerinin zihniyetini sonsuza kadar silecek.

Tek vatan, Tek bayrak, Tek devlet, Tek millet için evet diyeceğiz. Kararımız evet. Geleceğe evet.

Şehitlerimizin acıları ilk günkü gibi yüreğimizde. 16 Nisan'da terör güruhlarını sevindirmeyeceğiz. Yeni Anayasa huzur ve kardeşlik getirecek. Bunun için binlerce kez evet dememiz gerekiyor. Yakında ufukta bir zafer bekliyor. EVET diyerek bu zaferi kazanacağımıza inanıyoruz. Biliyoruz ki aziz milletimiz hiçbir zaman bizi yalnız bırakmadı.

Ak Parti kurulduğu ilk günden bu yana milletin emanetini namus bildi. Tehdit, hendek siyaseti yapmadık. Sırtımızı milletten başkasına yaslamadık. Biz hep millet ile yürüdük. Milletin yolu bizim yolumuz oldu. Biz ana muhalefet partisi lideri gibi sonuç bizi ilgilendirmez demedik.

MESAJI ALDIK VE ÖRGÜTLERİN BAŞINA YIKTIK

Hatırlayın ne oldu? Biz mesajı aldık. PKK, DEAŞ ve FETÖ'ye tarihin en ağır darbesini vurduk. Kandil PKK'nın, Kazan FETÖ'nün, El Bab DEAŞ'ın başına yıkıldı. Biz köklerimizden beslendik. Geleceğe yöneldik. Hepimiz aynı dağın yeliyiz. Farklılıklarımızı zenginlik olarak gördük. Oyunları boza boza geliyoruz. Ne oldu dolar düşüyor. Daha da düşecek. Ekonomik saldırılar, oyunlar hepsini bir bir boşa çıkarıyoruz.

"Devletin içine çöreklenen ve ihanet edecekleri günü bekleyen bir grup terörist 15 temmuz'da işe koyuldu. Siz yiğit kardeşlerim, zaman bendedir, mekan bendedir dediniz. Darbecilere canınız pahasına meydanları dar ettiniz. Bu alçak darbe girişimine karşı, onurlu haysiyetli direnişinizi ortaya koydunuz. Akıncı kışlasını kuşatan siz, Kahramankazanlılar oldunuz. Uçaklar kalkmasın diye bütün yılın emeğini yakan da sizlerdiniz. Darbeye karşı ilk sivil direnişi başlatan yine Kahramankazan'ın kahraman insanları oldu. İşte bu yüzden bu destan sizin eseriniz. Eserinizle istediğiniz kadar övünün. 15 temmuz Milletin zaferidir. O zaferde ilk cümleyi Kahramankazanlılar söyledi.

EVET'LERİ DUYDUKÇA KUDURUYORLAR

FETÖ örgütünün elebaşısı Pensilvanya'da bu evetleri duydukça kriz geçiriyor, fenalaşıyor. PKK sizin bu evetlerini işittikçe kuduruyor. Çünkü diyorlar ki 'eyvah 48 günümüz kaldı, millet evet diyecek bizim biletimizi kesecek' Evet diyeceğiz, terörün sonunu getireceğiz, evet diyeceğiz Türkiye'yi güçlendireceğiz.

KILIÇDAROĞLU GİBİ "BİZİ İLGİLENDİRMEZ" DEMEDİK

Biliyoruz ki aziz milletimiz hiçbir zaman bizi yalnız bırakmadı.Ak Parti kurulduğu ilk günden bu yana milletin emanetini namus bildi. Tehdit, hendek siyaseti yapmadık. Sırtımızı milletten başkasına yaslamadık. Biz hep millet ile yürüdük. Milletin yolu bizim yolumuz oldu. Biz ana muhalefet partisi lideri gibi sonuç bizi ilgilendirmez demedik.Meclis kürsüsünü işgal etmedik, parlamentoyu çalışamaz hale getirmedik.

PKK'YA, FETÖ'YE DAEŞ'E ELVEDA DEMEYE HAZIR MISINIZ

Milletin emanetine sahip çıktık. Biz tehdit siyaseti hiç yapmadık, hendek siyasetini asla kabul etmedik, biz sırtımızı ona buna dayamadık. Ama bölücü parti 'Biz sırtımızı Kandil'e, PKK'ya dayıyoruz'. Kürt kardeşlerim kimliğinizle iftihar edin, bu sizin hakkınız. Ancak alçak terör örgütü PKK bilesiniz ki, sizin gibi bir sorunu yok. Sizin böyle bir alçak örgüt gibi sorununuz var. Hiç merak etmeyin, gün yaklaştı. Bu alçak örgütün aramızı bozmasına izin vermeyeceğiz. Onların da bu ülkeden yok olup gitmesi yakındır. FETÖ'ye, PKK'ya, DEAŞ'a elveda demeye hazır mısınız?

KUMPASLARIN HEPSİ BOŞA ÇIKTI

AK Parti kurulduğu ilk günden beri birçok sorunla karşılaştı. Badireler atlattık. Vatandaşlarımız her zaman bize yol arkadaşı oldu. Her sıkıntıda bize destek verdiniz. Cumhurbaşkanımızı siyasi yasaklı yaptılar. Milletvekili olamaz, muhtar bile olamaz dediler. Partimizi kapatmaya çalıştılar. En son, 15 Temmuz'da kanlı bir darbe girişiminde bulundular. Allah'ın yardımı, milletimizin verdiği güçle doğrulduk, yolumuza devam ediyoruz. Bütün bu olaylar, Gezi olayları, 17-25 Aralık olayları... Hepsi boşa çıktı. Biz, milletle yürüdük, Kahramankazan'la yürüdük.

CHP VE HDP'YE OY VERENLERE SESLENİYORUM...

Biz 79 milyonun hükümetiyiz. HDP'ye, CHP'ye oy vermiş kardeşlerim varsa, onlara da sesleniyorum. Siyasi görüş farklılıklarımızı bir kenara bırakalım. Mevzu bahis memleketse, gerisi teferruat. Bu işin kavgası, kutuplaşması olmaz. 16 Nisan günü sandığa milli hassasiyetimizle, birliğimizle, kardeşliğimizle gideceğiz.Daha düne kadar Türkiye'nin en büyük sıkıntısı terör deniliyordu, biz mesajı aldık. PKK'ya, FETÖ'ye, DEAŞ'a tarihin en ağır darbesini vurduk. Kandil, PKK'nın başına yıkıldı, Kazan FETÖ'nün başına yıkıldı, El Bab DEAŞ'ın başına yıkıldı

KAHRAMANKAZAN'A ULAŞIM MÜJDESİ

Şimdi size bir müjdem var. Bizim Ulaştırma Bakanı sizin enişteniniz, Başbakanınınız Kahramankazanlı. Peki biz sorumluluğumu yapmayacak mıyız? Ankara Kazan Yolunu genişletiyoruz. Üç gidiş, 3 geliş olacak.

KILIÇDAROĞLU'NA SERT ÇIKTI: ÖNCE BUNUN HESABINI VER

Yeni anayasada gençlerin önünü açıyoruz. 7,5 milyon gencin siyasete girmesinin önündeki engeli kaldırıyoruz. Milletvekili sayısını 600'e çıkarıyoruz. Kılıçdaroğlu, 50 milletvekilinin hesabını yapıyor, sen 1,2 milyon lira telefon faturası çıkaran milletvekilinin hesabını ver. Yargıyı tarafsız hale getiriyoruz. Bunu diyen siz değil misiniz, hem söylüyorsunuz, hem karşı çıkıyorsunuz. 2007'de icat çıkarıyorsunuz, bir de halkın iradesine ipotek konulmasın diyorsunuz. Yeni sistemde seçimler 5 yıla çıkıyor, halkı meşgul etmeyeceğiz.

BU DİKATATÖRLÜK DEĞİL

Partili Cumhurbaşkanı olur mu? Bal gibi olur.Gayet de güzel olur. Tek adam tuttumuşlar. Başka ne olacak? Biz demiyor muyuz kardeşim. Bir direksiyonda iki kaptan olmaz. Onun için tek olacak. Bu diktatörlük değildir.

MANŞETLE HÜKÜMETE AYAR VERMEYE ÇALIŞIYORLAR

Bugünlerde birilerine bir şeyler oluyor. Eskiden, manşetlerle hükümetlere ayar verirlerdi. AK Parti geldi, artık manşetlerle hükümet kurmak, yıkmak tarih oldu. "Karargah Rahatsız" bu manşeti hatırlıyorsunuz değil mi? 28 Şubat öncesi büyük denen gazeteler bu manşetleri atarak halkın seçtiği iktidarı alaşağı etmek için her türlü tezgahı kurdular. Manşet atarak hükümete ayar vermeye çalışıyorlar. Demokrasi dışı bu girişimlere karşı 15 Temmuz'da en güzel cevabı veren Kahramankazanlı bu algı operasyonları size elbette sökmez. "

Hürriyet'in manşetine Başbakan'dan ilk tepki