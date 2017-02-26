Başbakan referandumda 'evet' için kaç ile gidecek?

Başbakan Binali Yıldırım, 16 Nisan anayasa değişikliği referandumu için 47 ili ziyaret edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yıldırım 5 ilde ortak miting düzenleyecek

AK Parti referandum kampanyasını resmen başlatmasının ardından partinin en üst karar organı toplandı, miting programını belirledi. Buna göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım 5 ilde ortak miting düzenleyecek, Başbakan 47 ile gidecek.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Başbakan Yıldırım başkanlığında toplandı. Kampanya tanıtımı sonrası yapılan toplantıda miting programı ele alındı.

5 İLDE ORTAK MİTİNG

Edinilen bilgilere göre, AK Parti'nin kampanya programı Cumhurbaşkanı'nı tamamlayıcı şekilde olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 30 büyükşehire, Başbakan Yıldırım'ın ise 47 ile gitmesi planlanıyor.

İki isim, Ankara, İstanbul, Çanakkale, Diyarbakır ve Kayseri'de ortak miting düzenlenecek.

Kayseri'deki mitinge 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün de gelmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ KÖPRÜSÜ DE AÇILACAK

Yine MHP ile ortak etkinliğin de 18 Mart Çanakkale Şehitleri Anma Günü programı olabileceği belirtiliyor.

Üç büyükşehire ayrı çalışmalar yapılacak. İstanbul'da Cumhurbaşkanıyla ortak mitingin yanısıra ilçelerde de mitingler düzenlenecek. Başbakan seçim bölgesi İzmir'de de ilçe ilçe gezecek.

İNTERNET SİTESİ KURULDU

AK Parti tüm bu çalışmalar için bir de kararımızevet.com internet sitesini hazırladı. Sitede kampanya şarkıları yer alıyor.

Ayrıca internet sitesinde mitinglerde nelerin kullanılacağı, nasıl hareket edileceğine ilişkin uyarılar yer alırken söylem birliği vurgusu yapılıyor.