Doğan medyası rahatsız

TSK’da başörtüsü yasağını kaldıran düzenlemeden rahatsız olan Aydın Doğan medyası provokasyon yaptı. Doğan’ın Hürriyet’i 28 Şubat dönemini anımsatan “Karargah rahatsız” başlıklı haberle TSK’yı siyasi iradeye karşı kışkırttı

TSK'da başörtüsü yasağını kaldıran düzenlemeden rahatsız olan Aydın Doğan algı operasyonu başlattı. Hürriyet gazetesi 28 Şubat dönemini anımsatan, kaynağı belirsiz bir haber yayımlayarak, "Karargâh rahatsız" başlığı kullandı. Referandum ayarlı bu haberin TSK'yı siyasi iradeye karşı kışkırtma amacı taşıdığı belirtiliyor.



MASABAŞI SKANDAL

Aydın Doğan'ın sahibi olduğu Hürriyet gazetesi dün manşetten, "7 eleştiriye 7 yanıt. Karargâh rahatsız" başlıklı haber yayımladı. Ankara temsilcisi Hande Fırat'ın imzasıyla yayımlanan haberde, "Son dönemde Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve TSK ile ilgili sık sık gündeme gelen eleştiriler, Karargâh'ta böyle değerlendiriliyor" ifadesi kullanılarak, skandal bir analize yer verildi. TSK'ya ve özellikle de Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'a yöneltilen mesnetsiz suçlamaların 7 madde halinde sıralandığı haberde 'askeri kaynaklar'dan alındığı belirtilen cevaplar da sorularla birlikte sunuldu.



ALGI OPERASYONU

Haberin, TSK'da başörtüsü yasağının kaldırılmasına yönelik hükümetin aldığı kararı eleştirme amacı taşıdığı değerlendirmesi yapıldı. Aynı zamanda referandum ayarlı bu haberin TSK'yı siyasi iradeye karşı kışkırtma amacı taşıdığı belirtiliyor. 7 maddede bitirilen haberin birinci maddesindeki şu ifadeler, 'tehlikeli bir provokasyon' olarak yorumlanıyor: "TSK'da başörtüsünün serbest bırakılması: TSK'da başörtüsü yasağını Milli Savunma Bakanlığı kaldırdı. Edinilen bilgiye göre, Karargâh'ın görüşü alınmadı. 'Düzenlemede Genelkurmay'ın dahli yok' deniliyor."











HÜRRİYET'E SOSYAL MEDYADA TEPKİ

Hürriyet manşetine sosyal medyadan da tepki geldi. "Hesap Ver Doğan Medya" ve "Yürekli Savcılar Göreve" hashtagleri ile haberdeki görüşleri bildirilen askerlerin isimlerinin açıklanması istendi.







MANŞETE BÜYÜK ÖFKE

Doğan medyasının provokatif haberi, dün Ankara siyasetinde ve sosyal medyada büyük tepkiyle karşılandı. Tepkiler şöyle:



28 ŞUBAT HABERCİLİĞİ (AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner): Eski Türkiye alışkanlığının bir versiyonu. Sivil otoritenin kendilerine hiç bir şekilde danışmadan yapıldığını söyleyen "TSK kaynaklarının"' kim olduğunu Hürriyet açıklamalı. Bu 28 Şubat haberciliğine yeni Türkiye'de yer kalmamıştır. Hulusi Akar Paşa'nın düzenlemeden rahatsız olduğunu düşünmüyorum. Hürriyet, eski Türkiye alışkanlığını manşete taşıyarak, halk oylamasına gittiğimiz süreçte, acaba ordu içinde yeni bir darbe hazırlama algısı oluşturmayı mı amaçlıyor? Demokrasi ile bağdaşmayan bir tutum.



MİLLET ANLAMINI ÇOK İYİ BİLİYOR (AK Parti Milletvekili Adnan Boynukara): Geçmiş olumsuz günleri ve darbeci geleneğin kendini ifade etme biçimini çağrıştıran bir tarz. Değerlendirmeleri biriktirip sonra da görünmez bir figür üzerinden rahatsızlık vurgusu yapmak kabul edilemez. Sebebi ne olursa olsun, bu ülkenin insanları "karargâh rahatsız" ifadelerinin anlamını iyi biliyor. Darbe girişimini yeni atlatmışken o kanlı geceyi çağrıştıracak yaklaşımlardan uzak durmak şart.



'GENÇ SUBAYLAR RAHATSIZ' MANŞETİYLE AYNI (Gazeteci-Yazar Cem Küçük): Bu manşetle beraber Hürriyet intihar etmiştir. Bunun "Genç subaylar rahatsız" manşetinden hiç farkı yok. Aydın Doğan darbeci genlerini terk etmiyor. Bunlar postal sevicilikten vazgeçmez. Aydın Doğan medyası hala darbeciliğin üssü. TSK ve medyadaki son darbeciyi tutuklayana dek bu milletin darbecilerle mücadelesi sürecek. Teyakkuza devam. Aydın Doğan Kemalist askeri darbeleri hep destekledi. Ertuğrul Özkök de "Erdoğan'ın dünürü silahlı örgüt kurdu" yalanını tekrarlıyor. Bunlar yine alçak bir tezgâh kuruyor. Bu ülke için FETÖ kadar büyük tehdit Aydın Doğan tipi darbeci kafadır. Bu TCK'ya göre suçtur. Hangi general "Karargâh rahatsız" haberini yaptırmışsa bu suçtur. Sivil hükümete meydan okumaktır.