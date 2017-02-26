FETÖ’cü tetikçiler birbirine düştü

FETÖ’cü Önder Aytaç ile Emre Uslu’nun Twitter mesajlaşmaları deşifre oldu. İfşa edilen konuşmalarda, Önder Aytaç’ın Akın İpek’e “i*ne” , “p*ç” dediği, Emre Uslu’nun da kendisini takibi bırakan FETÖ sempatizanlarına “i*ne” yakıştırmasında bulunduğu tespit edildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) elebaşı olan Fetullah Gülen'in örgütündeki derin çatlak büyümeye devam ediyor. Nihai hedeflerinde Türkiye'yi işgal etmek ve parça parça satmak olduğu 15 Temmuz gecesi ortaya çıkan FETÖ'nün azılı tetikçilerinin Twitter'daki mesajlaşmaları Ayyıldız Tim tarafından ifşa edildi. Vatan hainlerinin korkulu rüyası haline gelen Ayyıldız Tim'in ifşa ettiği mesajlarda, FETÖ'nün propaganda timinde yer alan ve hakkında yakalama kararı bulunan Önder Aytaç ile Türkiye'nin casusluk suçundan aradığı firari FETÖ yöneticisi Emre Uslu'nun örgüte yönelik operasyonlar sonrası birbirlerine düştüğü ortaya çıktı. Twitter'daki mesajlaşmaları gün yüzüne çıkan firari Önder Aytaç'ın, "Fetullah Gülen'in bir gülüşü için her şeyimi feda ederim" diyen Fetullahçı Terör Örgütü'nün firari finansörü Akın İpek'in kendisine yeterince destek vermediğini ve İpek'e yönelik ağız dolusu küfürler savurduğu belirlendi. Küfürbaz Aytaç ile Emre Uslu arasında geçen diyaloglarda, Akın İpek'e "i*ne" denildiği tespit edilirken, Uslu'nun kendisini takibi bırakan FETÖ sempatizanlarına "i*ne" yakıştırmasında bulunması dikkat çekti.

RÜTBESİ VE EMEKLİLİK HAKLARI ALINDI

KÜFÜRLER HAVADA UÇUŞTU

Aytaç'ın iki kelimesinden birinin küfür olduğu şu konuşmalar dikkat çekiyor.

-Uslu: Bir sakin ol hocam ya. İsmail Sezgin ile kavga ediyorsun Akın İpek'i niye karıştırıyorsun…

-Aytaç: P*ç onla kıyaslıyor *mk. Daha önceden de aynı üslupla 3-4 kez çaktı. Beni onla kıyaslayıp oradan vuruyor aklı sıra g*t.

-Uslu: Tamam da Akın İpek ile ne ilişki var ki Akın İpek'e de çakıyorsun. Adamlar beni seninle kıyasla bana da mı vuracaksın hocam? Akın İpek'in İngiltere'de olması ile bu kavganın ne ilgisi var?

Daha sonra Fetullahçı Terör Örgütü'nün firari tetikçisi Önder Aytaç, FETÖ'nün kasası olarak bilinen Akın İpek'in kendisine yeterince destek vermediğini öne sürdüğü ve İpek'e "i*ne" diye küfür ettiği ahlaksız konuşma şöyle devam ediyor:

-Aytaç: Akın da i*elik yaptı çok gazetesi TV'si varken

-Uslu: Eee varken ne olmuş?

-Aytaç: Günde 2-3 kez kanallarına çıktım ama ne yazdırdılar ne program yaptırdılar. Akın da Erhan da Adem de…





BU CEMAATE ÇAKACAĞIM GÜN GELECEK

-Uslu: So what? O zaman söyleseydin o zaman çaksaydın hocam… Bazen korkunç bir canavara dönüşüyorsun ya inan korkuyorum. Eski defterleri yeni bir kavganın unsuru olarak kullanmaya çalışınca… Bu hiç hoş değil. Bak bu cemaatçilerin hepsi beni takibi bıraktı. Çok da tın… Bu i*nelere de bu cemaate de çakacağım gün gelecek ama bunu yaparken sen eskiden böyle yaptın diye çakmam doğru ve şık değil bence. Tabi ki sizinle çok kavga ettik tabi ki benim dediğimi dinlemeyeceksiniz hocam ama bence kavgada dahli olmayan 3. şahısları karıştırmak doğru değil gerekçesi ne olursa olsun… (Yeniakit)